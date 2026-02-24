تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

مسؤول إيراني بارز لأميركا: لسنا ليبيا أو سوريا أو فنزويلا

Lebanon 24
24-02-2026 | 08:04
مسؤول إيراني بارز لأميركا: لسنا ليبيا أو سوريا أو فنزويلا
قال مسؤول إيراني، الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة أن تدرك أن إيران ليست سوريا أو ليبيا أو فنزويلا، وأن أي هجوم يستهدفها سيقابل برد حازم قد يصل إلى حرب إقليمية.
 
وأوضح معاون الشؤون السياسية في مكتب الشؤون العقائدية–السياسية للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، العميد رسول سنائي‌ راد، أن على الولايات المتحدة ألا تخلط إيران ببعض الدول، لأنها ليست ليبيا ولا سوريا ولا فنزويلا.

وأضاف سنائي‌ راد: "تحركات حاملات الطائرات والقطع الحربية الأميركية في المنطقة لم تعد قادرة على بث الرعب أو التأثير في الإرادات".

وأكد أن إيران قادرة على الصمود، وأي استعراض للقوة يهدف للضغط على طاولة المفاوضات هو حساب خاطئ.

كما حذر من أن أي تصعيد لن يضر الأميركيين فقط، بل سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الأوسع، بما يشمل حلفاء واشنطن، متهما إسرائيل بالتأثير على الحسابات الأميركية ودفعها نحو تقديرات خاطئة بشأن وضع إيران.
 
وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة "تمتلك تصورا ناقصا عن إيران، وأي حماقة قد ترتكبها ستؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية لها".

وشدد على أن "رد إيران سيكون حازما وقاسيا وقد يفضي إلى حرب إقليمية تتجاوز حدود المنطقة".

وشدد على أن أي خطأ أميركي سيكلف واشنطن أثمانا باهظة، داعيا الولايات المتحدة إلى عدم الانجرار وراء ما وصفه بأجندات إسرائيلية. (سكاي نيوز عربية)
الولايات المتحدة

الشؤون السياسية

الأميركيين

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

فنزويلا

