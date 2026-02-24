"داعش" يتبنّى الهجوم على مقرّ للجيش السوريّ

أعلن تنظيم داعش عبر قناته على "تيليغرام"، عن مسؤوليته عن هجوم على مقرّ للجيش السوريّ في مدينة الميادين، في محافظة .

وكان الهجوم أسفر عن مقتل جنديّ سوريّ. (ارم نيوز)



