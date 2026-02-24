تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أستراليا تعتقل "سفاح الأعضاء"... ما فعله بالنساء مروّع

Lebanon 24
24-02-2026 | 08:18
A-
A+
أستراليا تعتقل سفاح الأعضاء... ما فعله بالنساء مروّع
أستراليا تعتقل سفاح الأعضاء... ما فعله بالنساء مروّع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد اتهامه بإجراء عمليات جراحية لنساء، بعد أن أوهمهن بأنهن مصابات بحالة تُعرف باسم "الانتباذ البطاني الرحمي"، وهي حالة ينمو فيها نسيج الرحم خارج مكانه الطبيعيّ، بدأت الشرطة الأسترالية تحقيقًا مع طبيب نساء يعمل في ملبورن.

وقالت بعض الضحايا إنهن عانين من آلام مزمنة استمرت لأشهر أو حتى سنوات بعد الجراحات.
 
كذلك، أكدت شهادات نقلتها قناة "آي بي سي"، أنّ بعض العمليات شملت استئصال أعضاء دون حاجة طبية واضحة.

في المقابل، نفى الطبيب ارتكاب أي مخالفة، وشدّد على أنّ كافة الجراحات التي أجراها كانت مبررة طبيّاً. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما فعله بابنته القاصر مروّع... إحالة رجل أعمال شهير إلى المحاكمة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 18:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بينها "ابتزاز النساء".. "حماس" تكشف عما تفعله اسرائيل بالعائدين عبر معبر رفح
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 18:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي قيمة جوائز "أستراليا المفتوحة للتنس"؟
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 18:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الحب المتعب حب فعلاً؟ أسئلة تواجهها كثير من النساء
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 18:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الأسترالية

الأسترالي

ارم نيوز

الجراح

ملبورن

طاني

رالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:46 | 2026-02-24
Lebanon24
10:34 | 2026-02-24
Lebanon24
10:14 | 2026-02-24
Lebanon24
09:54 | 2026-02-24
Lebanon24
09:48 | 2026-02-24
Lebanon24
09:44 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24