عبر منصة "بينانس"... تحويل 1.7 مليار دولار إلى إيران

ذكر موقع " 24"، أنّ وثائق ومصادر مطلعة كشفت أنّ "مسؤولين في منصة تداول العملات المشفرة "بينانس"، أوقفوا تحقيقاً داخلياً أجراه موظفون، حول تحويل نحو مليار دولار عبر المنصة إلى شبكة يُشتبه في تمويلها فصائل مدعومة من ".

وبحسب الوثائق، حدد التحقيق حساب تداول يعود لشريك أعمال مقرّب من "بينانس" كقناة رئيسية لنقل العملات المشفرة إلى الشبكة المرتبطة بإيران.



ولاحقاً قامت الشركة بتعليق عمل المحققين الذين كشفوا التحويلات ثم فصلهم، فيما ظلت الشبكة نشطة.



وقالت متحدثة باسم ب"ينانس"، إن المحققين لم يُفصلوا بسبب إثارة مخاوف تتعلق بالامتثال، بل غادروا "لأسباب فردية"، مؤكدة أن التحقيق استمر وأدى إلى إزالة الكيانات المحددة من منصة التداول.