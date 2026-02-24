تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بعد إطلاق النار على الجيش اللبناني في الجنوب.. هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
24-02-2026
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
زعم الجيش
الإسرائيلي
في بيان أنّه "في وقتٍ سابق اليوم الثلاثاء، رصدت وسائل المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي جنودًا من
الجيش اللبناني
يعملون على إقامة نقطة عسكرية بشكل غير منسّق قرب قواتنا العاملة في
جنوب لبنان
".
وأضاف البيان، "عقب ذلك، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتوجيه نداءات تحذيرية باتجاههم، ثم توجّهت عبر قنوات التنسيق والارتباط لنقل طلب بوقف الأعمال، وبعد عدم الاستجابة، نفّذت قوات الجيش الإسرائيلي إطلاق نار تحذيري بهدف إيقاف الأعمال".
الجيش اللبناني
جنوب لبنان
إسرائيل
لبنان
