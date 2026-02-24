بعد إطلاق النار على الجيش اللبناني في الجنوب.. هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي

زعم الجيش في بيان أنّه "في وقتٍ سابق اليوم الثلاثاء، رصدت وسائل المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي جنودًا من يعملون على إقامة نقطة عسكرية بشكل غير منسّق قرب قواتنا العاملة في ".



وأضاف البيان، "عقب ذلك، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتوجيه نداءات تحذيرية باتجاههم، ثم توجّهت عبر قنوات التنسيق والارتباط لنقل طلب بوقف الأعمال، وبعد عدم الاستجابة، نفّذت قوات الجيش الإسرائيلي إطلاق نار تحذيري بهدف إيقاف الأعمال".

