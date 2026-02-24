بعد أشهر على عملية السرقة...رئيسة متحف اللوفر تقدم استقالتها

أعلن الإليزيه، أن رئيسة متحف اللوفر لورانس دي كار قدمت استقالتها إلى الذي قبلها، وذلك بعد أربعة أشهر من عملية سطو كبيرة تعرض لها المتحف الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.

وأشاد ماكرون، بخطوة رئيسة المتحف في وقت يحتاج أكبر متحف في العالم إلى الهدوء، وإلى اندفاعة قوية جديدة لإنجاز ورش كبرى (فيه بهدف) تأمينه وتطويره.

تعرضت دي كار لضغوط متزايدة منذ عملية السطو التي شهدها المتحف في تشرين الأول، وطالت في وضح النهار مجوهرات من التاج الفرنسي بقيمة 100 مليون دولار.

والأسبوع الفائت، عرض نواب فرنسيون يقودون التحقيق تقييماً أولياً لعملهم بعد 70 جلسة استماع، مشيرين إلى «إخفاقات منهجية» أدت إلى اقتحام المتحف.

ومن المقرر نشر الخلاصات الكاملة لهذا التحقيق في أيار المقبل.

ولا يزال أربعة مشتبه بهم قيد التوقيف لدى الشرطة، من بينهم شخصان يشتبه بأنهما اللصان اللذان نفذا العملية.

في المقابل، لم يتم العثور على القطع الثماني المسروقة من جواهر التاج الفرنسي، التي تُقدر قيمتها بحوالى 102 مليون دولار.

وإضافة إلى السرقة، شهد متحف اللوفر فضيحة تزوير تذاكر وتسرب مياه، بعد انفجار أنبوب في وقت سابق من هذا الشهر في جناح يضم لوحة الموناليزا وغيرها من اللوحات النادرة.