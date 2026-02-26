ضمن خطتها الخمسية.. كوريا الشمالية تعتزم نشر أنظمة عسكرية "سرية"

تعتزم نشر أنظمة استراتيجية "سرية"، وأخرى خاصة جديدة ضمن إطار الخطة الخمسية للبلاد، على ما أفاد زعيمها .



وأعلن كيم، في تقرير مقدم إلى المؤتمر التاسع للحزب، عن خطط لنشر أنظمة استراتيجية "سرية"، وأخرى خاصة جديدة ضمن إطار الخطة الخمسية، وفق ما ذكرت للبلاد.



ونقلت الوكالة عن تقرير أون قوله: "لرفع القدرة العسكرية والتقنية للقوات المسلحة لجمهورية (الشمالية) إلى أعلى مستوى في العالم ضمن الخطة الخمسية الجديدة، حددت المركزية للحزب مهمة نشر أسلحة سرية وأخرى استراتيجية خاصة جديدة في جيشنا".



وشدد كيم على أن "تسريع نشر الأسلحة المطورة حديثاً في العمليات القتالية يُعدّ مهمة أساسية في الخطة الخمسية الطويلة الأجل المقبلة".

وأضاف أن نشر الأسلحة الاستراتيجية، بما في ذلك أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم و240 ملم وأنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية، سيزداد سنوياً في السنوات المقبلة. (إرم نيوز)