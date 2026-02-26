تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ضمن خطتها الخمسية.. كوريا الشمالية تعتزم نشر أنظمة عسكرية "سرية"
Lebanon 24
26-02-2026
|
02:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتزم
كوريا الشمالية
نشر أنظمة استراتيجية "سرية"، وأخرى خاصة جديدة ضمن إطار الخطة الخمسية للبلاد، على ما أفاد زعيمها
كيم جونغ أون
.
وأعلن كيم، في تقرير مقدم إلى المؤتمر التاسع للحزب، عن خطط لنشر أنظمة استراتيجية "سرية"، وأخرى خاصة جديدة ضمن إطار الخطة الخمسية، وفق ما ذكرت
وكالة الأنباء المركزية
للبلاد.
ونقلت الوكالة عن تقرير
كيم جونغ
أون قوله: "لرفع القدرة العسكرية والتقنية للقوات المسلحة لجمهورية
كوريا
(الشمالية) إلى أعلى مستوى في العالم ضمن الخطة الخمسية الجديدة، حددت
اللجنة العسكرية
المركزية للحزب مهمة نشر أسلحة سرية وأخرى استراتيجية خاصة جديدة في جيشنا".
وشدد كيم على أن "تسريع نشر الأسلحة المطورة حديثاً في العمليات القتالية يُعدّ مهمة أساسية في الخطة الخمسية الطويلة الأجل المقبلة".
وأضاف أن نشر الأسلحة الاستراتيجية، بما في ذلك أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم و240 ملم وأنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية، سيزداد سنوياً في السنوات المقبلة. (إرم نيوز)
