تقرير لـThe Telegraph: سقوط إيران بات وشيكاً

ذكرت صحيفة "The Telegraph" أنه "مع استمرار إدارة الرئيس الأميركي في تعزيز وجودها العسكري الضخم في ، لن يكون الشعب الإيراني الذي عانى طويلاً وحده هو من يأمل في أن يؤ...