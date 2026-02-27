العراق ينفي إطلاق النار من الجانب الكويتي ويؤكد استقرار الحدود

نفت ، ما تردد حول وقوع حادث إطلاق نار من الجانب استهدف إحدى النقاط الحدودية في محافظة البصرة، مؤكدة أن هذه الأخبار «عارية عن الصحة تماماً»، وفق ما نقلت .

وأضافت الوزارة في بيان رسمي أن الأوضاع على الشريط الحدودي بين والكويت تسير بشكل طبيعي ومستقر، مشددة على ضرورة التحقق من الأخبار واعتماد المصادر الرسمية لتجنب الشائعات التي قد تثير البلبلة وتؤثر على العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يروج للأخبار الكاذبة التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد.