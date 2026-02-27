تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

العراق ينفي إطلاق النار من الجانب الكويتي ويؤكد استقرار الحدود

Lebanon 24
27-02-2026 | 15:24
العراق ينفي إطلاق النار من الجانب الكويتي ويؤكد استقرار الحدود
نفت وزارة الداخلية العراقية، ما تردد حول وقوع حادث إطلاق نار من الجانب الكويتي استهدف إحدى النقاط الحدودية في محافظة البصرة، مؤكدة أن هذه الأخبار «عارية عن الصحة تماماً»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي أن الأوضاع على الشريط الحدودي بين العراق والكويت تسير بشكل طبيعي ومستقر، مشددة على ضرورة التحقق من الأخبار واعتماد المصادر الرسمية لتجنب الشائعات التي قد تثير البلبلة وتؤثر على العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يروج للأخبار الكاذبة التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد.

 
وكالة الصحافة الفرنسية: كمبوديا تنفي اتهام تايلاند لها بإطلاق النار على دورية على الحدود
كمبوديا تنفي اتهام تايلاند بإطلاقها النار على دورية على الحدود
العراق ينفي أنباء فتح الحدود لاستقبال لاجئين سوريين
رجي يؤكد لنظيره الكويتي حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية
وزارة الداخلية

وكالة الأنباء

الألمانية

العراقية

العراقي

الكويت

