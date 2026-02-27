تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
8
o
بيروت
6
o
طرابلس
7
o
صور
7
o
جبيل
9
o
صيدا
8
o
جونية
2
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
9
o
بشري
6
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تقلّص دور الإغاثة في غزة.. والذكاء الاصطناعي يدخل على الخط
Lebanon 24
27-02-2026
|
15:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تطوّر يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإنسانية، تتحدث تقارير متداولة عن إبعاد معظم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في
قطاع غزة
، مقابل تصاعد دور شركة "بالانتير" المتخصصة في تقنيات
الذكاء الاصطناعي
وتحليل البيانات ضمن المنظومة المرتبطة بإدارة العمليات الميدانية.
وبحسب ما أورده خبراء في حقوق الإنسان، فإن منصة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة (AIP) يُعتقد أنها استُخدمت لدعم عمليات تحديد الأهداف، مع مزاعم بدمج أدواتها داخل أنظمة عسكرية إسرائيلية مثل “Lavender” و“Gospel” لإنتاج قوائم أهداف. هذه المعطيات، إن ثبتت، تثير مخاوف قانونية وأخلاقية متزايدة بشأن حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.
في موازاة ذلك، أثارت قواعد تسجيل جديدة فرضتها
إسرائيل
على الجهات الإغاثية ، والتي تُلزمها بتقديم تفاصيل دقيقة عن الموظفين والعمليات، حالة قلق لدى منظمات حقوقية، خشية أن تُستخدم هذه البيانات، في حال إدارتها عبر أنظمة تحليل متقدمة، لأغراض أمنية أو لاستهداف العاملين في المجال الإنساني.
وتشير تقارير حقوقية أيضاً إلى أن الشركة توفّر أنظمة تقوم على تحليل البيانات لتحديد أشخاص يُحتمل، وفق الخوارزميات، أن يشكّلوا تهديداً مستقبلياً، وهو ما تعتبره جهات أممية ومدافعون عن الحقوق المدنية جزءاً من منظومة رقابة مكثفة طالما وُصفت بأنها تفرض واقع "السجن المفتوح" على القطاع.
ويرى منتقدون أن هذه التطورات تعكس تحوّلاً من نموذج العمل الإنساني التقليدي القائم على تلبية الاحتياجات الإغاثية، نحو مقاربة يغلب عليها الطابع الأمني والرقابي. في المقابل، لم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية مفصلة تؤكد أو تنفي مجمل هذه الادعاءات، ما يبقي الملف مفتوحاً أمام مزيد من التدقيق الدولي والقانوني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبل تدخل عالم الذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات مع Xcode الجديد
Lebanon 24
أبل تدخل عالم الذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات مع Xcode الجديد
28/02/2026 00:36:11
28/02/2026 00:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة إسرائيل العليا تجمد قرار منع منظمات الإغاثة من العمل في غزة
Lebanon 24
محكمة إسرائيل العليا تجمد قرار منع منظمات الإغاثة من العمل في غزة
28/02/2026 00:36:11
28/02/2026 00:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تحذر من تقويض دور الأونروا ووكالات الإغاثة
Lebanon 24
مصر تحذر من تقويض دور الأونروا ووكالات الإغاثة
28/02/2026 00:36:11
28/02/2026 00:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أوروبا تنتقد تهديد إسرائيل بمنع منظمات الإغاثة من العمل في غزة
Lebanon 24
أوروبا تنتقد تهديد إسرائيل بمنع منظمات الإغاثة من العمل في غزة
28/02/2026 00:36:11
28/02/2026 00:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
إدارة العمليات
إدارة العمل
الخوارزمي
قطاع غزة
ساني
زايد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. هل سيساند "الحزب" إيران؟
Lebanon 24
بالفيديو.. هل سيساند "الحزب" إيران؟
17:29 | 2026-02-27
27/02/2026 05:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إيران ترفض قول الحقيقة وهذا أمر مؤسف
Lebanon 24
ترامب: إيران ترفض قول الحقيقة وهذا أمر مؤسف
17:12 | 2026-02-27
27/02/2026 05:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عُمان: إيران توافق على "صفر تخزين" للمواد المخصّبة
Lebanon 24
عُمان: إيران توافق على "صفر تخزين" للمواد المخصّبة
17:01 | 2026-02-27
27/02/2026 05:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية تحذّر مواطنيها مجدداً: غادروا إيران فوراً
Lebanon 24
الخارجية الأميركية تحذّر مواطنيها مجدداً: غادروا إيران فوراً
16:40 | 2026-02-27
27/02/2026 04:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"ساعات حاسمة".. مواجهة إيران تدخل "مرحلة حساسة"!
Lebanon 24
"ساعات حاسمة".. مواجهة إيران تدخل "مرحلة حساسة"!
16:30 | 2026-02-27
27/02/2026 04:30:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
03:48 | 2026-02-27
27/02/2026 03:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
11:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
02:50 | 2026-02-27
27/02/2026 02:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:29 | 2026-02-27
بالفيديو.. هل سيساند "الحزب" إيران؟
17:12 | 2026-02-27
ترامب: إيران ترفض قول الحقيقة وهذا أمر مؤسف
17:01 | 2026-02-27
عُمان: إيران توافق على "صفر تخزين" للمواد المخصّبة
16:40 | 2026-02-27
الخارجية الأميركية تحذّر مواطنيها مجدداً: غادروا إيران فوراً
16:30 | 2026-02-27
"ساعات حاسمة".. مواجهة إيران تدخل "مرحلة حساسة"!
16:19 | 2026-02-27
حادث كبير يهزّ ميلانو.. قتلى وجرحى إثر خروج "قطار" عن مساره
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 00:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 00:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 00:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24