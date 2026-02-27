إسرائيل تقلّص دور الإغاثة في غزة.. والذكاء الاصطناعي يدخل على الخط

في تطوّر يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإنسانية، تتحدث تقارير متداولة عن إبعاد معظم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في ، مقابل تصاعد دور شركة "بالانتير" المتخصصة في تقنيات وتحليل البيانات ضمن المنظومة المرتبطة بإدارة العمليات الميدانية.



وبحسب ما أورده خبراء في حقوق الإنسان، فإن منصة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة (AIP) يُعتقد أنها استُخدمت لدعم عمليات تحديد الأهداف، مع مزاعم بدمج أدواتها داخل أنظمة عسكرية إسرائيلية مثل “Lavender” و“Gospel” لإنتاج قوائم أهداف. هذه المعطيات، إن ثبتت، تثير مخاوف قانونية وأخلاقية متزايدة بشأن حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.





في موازاة ذلك، أثارت قواعد تسجيل جديدة فرضتها على الجهات الإغاثية ، والتي تُلزمها بتقديم تفاصيل دقيقة عن الموظفين والعمليات، حالة قلق لدى منظمات حقوقية، خشية أن تُستخدم هذه البيانات، في حال إدارتها عبر أنظمة تحليل متقدمة، لأغراض أمنية أو لاستهداف العاملين في المجال الإنساني.





وتشير تقارير حقوقية أيضاً إلى أن الشركة توفّر أنظمة تقوم على تحليل البيانات لتحديد أشخاص يُحتمل، وفق الخوارزميات، أن يشكّلوا تهديداً مستقبلياً، وهو ما تعتبره جهات أممية ومدافعون عن الحقوق المدنية جزءاً من منظومة رقابة مكثفة طالما وُصفت بأنها تفرض واقع "السجن المفتوح" على القطاع.





ويرى منتقدون أن هذه التطورات تعكس تحوّلاً من نموذج العمل الإنساني التقليدي القائم على تلبية الاحتياجات الإغاثية، نحو مقاربة يغلب عليها الطابع الأمني والرقابي. في المقابل، لم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية مفصلة تؤكد أو تنفي مجمل هذه الادعاءات، ما يبقي الملف مفتوحاً أمام مزيد من التدقيق الدولي والقانوني.