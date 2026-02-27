تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ميرتس في واشنطن الثلاثاء للقاء ترامب

Lebanon 24
27-02-2026 | 15:58
A-
A+
ميرتس في واشنطن الثلاثاء للقاء ترامب
ميرتس في واشنطن الثلاثاء للقاء ترامب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرّئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن يوم الثّلاثاء المقبل، حاملًا معه "موقفًا أوروبيًّا مشتركًا" بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأكّد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنّ ميرتس "يتشاور بشكل وثيق للغاية مع شركائه الأوروبيّين"، وذلك بعد أن علّق البرلمان الأوروبي الإثنين الماضي دراسة الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، وقال: ننتظر من الحكومة الأميركية أن توضح الخطوات المقبلة ونريد أن نحقّق قدرًا أكبر من الاستقرار والوضوح في ما يتعلّق بالعلاقات التجاريّة، وهذا أمر أساسي بالنّسبة إلينا كما هو بالنّسبة إلى الشّركات الأميركيّة".

وأشار إلى أنّ "النّزاعات التجاريّة تضرّ بالجميع"، داعيًا إلى "تجارة منفتحة ومنظّمة".

ومن المقرّر أن يتوجّه المستشار الألماني الإثنين إلى واشنطن، تلبيةً لدعوة ترامب الّذي سيتناول معه الغداء الثّلاثاء، قبل أن يعود إلى برلين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يلتقي مبعوثي ترامب ويتكوف وكوشنر بعد وصوله واشنطن للقاء الرئيس الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب للقاء ترامب- نتنياهو الأربعاء في واشنطن والاولوية الداخلية منع انزلاق البلاد إلى مواجهة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: سألتقي اليوم وزير خارجية سلطنة عمان قبل المباحثات الدبلوماسية مع واشنطن الثلاثاء
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية بريطانيا تزور واشنطن اليوم للقاء نظيرها الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة الألمانية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الألمانية

البرلمان

الأوروبي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:29 | 2026-02-27
Lebanon24
17:12 | 2026-02-27
Lebanon24
17:01 | 2026-02-27
Lebanon24
16:40 | 2026-02-27
Lebanon24
16:30 | 2026-02-27
Lebanon24
16:19 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24