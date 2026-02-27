ميرتس في واشنطن الثلاثاء للقاء ترامب

يلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرّئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن يوم الثّلاثاء المقبل، حاملًا معه "موقفًا أوروبيًّا مشتركًا" بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأكّد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنّ ميرتس "يتشاور بشكل وثيق للغاية مع شركائه الأوروبيّين"، وذلك بعد أن علّق البرلمان الأوروبي الإثنين الماضي دراسة الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، وقال: ننتظر من الحكومة الأميركية أن توضح الخطوات المقبلة ونريد أن نحقّق قدرًا أكبر من الاستقرار والوضوح في ما يتعلّق بالعلاقات التجاريّة، وهذا أمر أساسي بالنّسبة إلينا كما هو بالنّسبة إلى الشّركات الأميركيّة".
وأشار إلى أنّ "النّزاعات التجاريّة تضرّ بالجميع"، داعيًا إلى "تجارة منفتحة ومنظّمة".
ومن المقرّر أن يتوجّه المستشار الألماني الإثنين إلى واشنطن، تلبيةً لدعوة ترامب الّذي سيتناول معه الغداء الثّلاثاء، قبل أن يعود إلى برلين.