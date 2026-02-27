حادث كبير يهزّ ميلانو.. قتلى وجرحى إثر خروج "قطار" عن مساره

قتل شخصان وأصيب عشرات آخرون، الجمعة، بعدما خرج قطار عن مساره في وسط شمال واصطدم بمبنى، وفق ما أفادت الشرطة وخدمات الطوارئ.





وأسفر الحادث عن مقتل إيطالي في العقد السادس من العمر ومهاجر يقيم في المدينة، فيما تراوحت حصيلة المصابين بين 38 و40 شخصاً، وفق معطيات أولية نقلتها وكالتا "فرانس برس" و" ".

وأشارت التحقيقات الأولية، وفق وسائل إعلام محلية، إلى أن السائق لم يضغط على زر التحويلة، كما قيل إنه تجاوز المحطة النهائية للخط قبل وقوع الحادث.



ووقع الحادث قرب المحطة المركزية لميلانو، حيث خرج الترام، وهو من الطراز الحديث، عن السكة واصطدم بنافذة أحد المتاجر.





وأفادت بأنَّ 13 سيارة إسعاف هرعت إلى مكان الحادث، فيما نصبت فرق الحماية المدنية خيمة ميدانية لمساعدة المصابين، ونُقل أصحاب الإصابات الأكثر خطورة إلى المستشفى.





وأعربت رئيسة الوزراء عن "خالص التعازي" لذوي الضحيتين.



من جهتها، قالت شركة نقل (إيه.تي.إم) إنها "مصدومة بشدة"، مؤكدة تعاونها مع السلطات لتحديد ملابسات الحادث.