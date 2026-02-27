تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"ساعات حاسمة".. مواجهة إيران تدخل "مرحلة حساسة"!

Lebanon 24
27-02-2026 | 16:30
A-
A+
ساعات حاسمة.. مواجهة إيران تدخل مرحلة حساسة!
ساعات حاسمة.. مواجهة إيران تدخل مرحلة حساسة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "واللا" الإسرائيليّ تقريراً جديداً قال فيه إنّ الساعات أو الأيام المُقبلة قد تحمل قراراً حاسماً بخصوص الملف الإيراني، فيما تبدو التحركات الدبلوماسية والإجرائية وكأنها تهيئة لاحتمالات مفتوحة.
 

وذكر الموقع أن تل أبيب وواشنطن تعيشان حالة ترقّب حذِر مع دخول المواجهة مع إيران مرحلة توصف بالحساسة، في ظل تعزيزات عسكرية أميركية لافتة في المنطقة، تزامناً مع بحث خيارات عسكرية داخل البيت الأبيض.
 

أوضح أنه "رغم تواصل المساعي الدبلوماسية عبر قنوات جنيف ومسقط، بما يعكس تمسّك الإدارة الأميركية بمساري الضغط والتفاوض معاً، يسود شعور في تل أبيب وواشنطن وعواصم أخرى بأننا في مرحلة حرجة تمتد من ساعات إلى أيام". 
 

ويعود هذا الشعور بالدرجة الأولى إلى الصورة الكلية، تعزيزات أميركية كبيرة في المنطقة، تتمحور حول وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى منطقة حيفا.
 

وتابع: "ثمة علامة ثانية تتمثل فيما يحدث في البيت الأبيض حتى عندما لا يرى الجمهور الجدول الزمني، فقد أطلع قائد القيادة المركزية الأميركيّة، الأدميرال براد كوبر، الرئيس الليلة الماضية على الخيارات العسكرية ضد إيران، وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، حاضراً أيضاً في الاجتماع".
 

وكشف الموقع أن دخول كوبر، الذي من المفترض أن يطلق العملية، إلى المكتب البيضاوي ويتحدث عن "الأهداف والخيارات"، فهذا يعني أن الآلية التشغيلية مطروحة بالفعل على الطاولة حتى لو لم يتم استلام الأمر بعد.
 

وفي لغة حملت مزيجاً من الدبلوماسية والوعيد، ذكر الرئيس الأميركي أن تغيير النظام في إيران احتمال وارد، لكنه قد لا يحدث، مؤكداً في الوقت ذاته عدم رغبته في استخدام القوة العسكرية ضدها رغم أنها قد تكون ضرورية في بعض الأحيان.
 

وشدد ترامب، في تصريحاته للصحفيين، على موقف بلاده الحازم بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، معتبراً أن إبرام اتفاق جديد سيكون خطوة ذكية من جانب القيادة الإيرانية في الوقت الراهن.
 

ورغم التصعيد، تواصلت المحادثات بشأن برنامج طهران النووي هذا الأسبوع في ظل حشد عسكري أميركي كبير في المنطقة.
 

وبحسب مصدر مطلع على الأمر، أرسلت سلطنة عُمان وزير خارجيتها إلى واشنطن اليوم الجمعة، لإجراء مناقشات بشأن ملف إيران مع جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي.
 

ودلل الموقع على هذه التطورات بأن واشنطن تُمسك بنافذتين في آن واحد - نافذة الضغط العسكري ونافذة المفاوضات، وتسعى إلى استنفاد كلتيهما إلى أقصى حد.
 

وأشار إلى أنه هنا يبرز متغير ثالث لا يمكن تجاهله، السياسة الداخلية لترامب وائتلافه. وقد صاغ فانس، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، موقفاً واضحاً، حتى في حال وقوع هجمات، "لن ننجرّ إلى حرب في الشرق الأوسط لسنوات طويلة دون نهاية تلوح في الأفق".
 

وبحسب الموقع فإن هناك مؤشرات أخرى تزيد حدة التوتر، أبرزها موافقة الولايات المتحدة على المغادرة الطوعية للموظفين "غير الأساسيين" من بعثاتها في إسرائيل وعائلاتهم، وأوصت المواطنين بالتفكير في المغادرة طالما أن الرحلات التجارية متاحة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الثنائي الشيعي" في مواجهة لحظة داخلية حسّاسة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يتموضع من دون طي مرحلة السلاح ورسائل"قاسية وحاسمة" للداخل!
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخماسية" تستجيب لطلب سلام بيان دعم و48 ساعة حاسمة لإيران
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تدخل مرحلة الحسم… الدولة تواجه "منظمات شغب" في قلب الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

نائب الرئيس

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:29 | 2026-02-27
Lebanon24
17:12 | 2026-02-27
Lebanon24
17:01 | 2026-02-27
Lebanon24
16:40 | 2026-02-27
Lebanon24
16:19 | 2026-02-27
Lebanon24
16:18 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24