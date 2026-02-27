تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب: إيران ترفض قول الحقيقة وهذا أمر مؤسف

Lebanon 24
27-02-2026 | 17:12
ترامب: إيران ترفض قول الحقيقة وهذا أمر مؤسف
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه غير راضٍ عن سير المفاوضات الحالية مع طهران.

وأضاف أنه "لا تخصيب ولو بنسبة 20 في المئة"، معتبراً أن إيران لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم عندما يكون لديها "كل هذا النفط"، وأنها ترفض القول صراحة إنها لن تمتلك سلاحاً نووياً.

وأشار إلى أن الإيرانيين "لم يبلغونا بعد بالإجابة الصحيحة"، وأنهم "لا يريدون الذهاب بعيداً بما فيه الكفاية"، واصفاً ذلك بأنه "أمر مؤسف جداً".

كما شدد ترامب على أنه ليس قلقاً من تأثير ضرب إيران على أسعار النفط، معتبراً أن طهران تريد زيادة ثروتها قليلاً لكنها ليست بحاجة إلى كل هذه الكمية من النفط.

 
دونالد ترامب

إيران على

الإيراني

دونالد

ترامب

النفط

طهران

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24