ترامب: إيران ترفض قول الحقيقة وهذا أمر مؤسف

أكد الرئيس الأميركي ، أنه غير راضٍ عن سير المفاوضات الحالية مع .

وأضاف أنه "لا تخصيب ولو بنسبة 20 في المئة"، معتبراً أن لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم عندما يكون لديها "كل هذا "، وأنها ترفض القول صراحة إنها لن تمتلك سلاحاً نووياً.

وأشار إلى أن الإيرانيين "لم يبلغونا بعد بالإجابة الصحيحة"، وأنهم "لا يريدون الذهاب بعيداً بما فيه الكفاية"، واصفاً ذلك بأنه "أمر مؤسف جداً".

كما شدد على أنه ليس قلقاً من تأثير ضرب أسعار النفط، معتبراً أن طهران تريد زيادة ثروتها قليلاً لكنها ليست بحاجة إلى كل هذه الكمية من النفط.