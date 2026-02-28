تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

الحرب بدأت.. هل يتكرر سيناريو حزيران الماضي في ايران؟

Lebanon 24
28-02-2026 | 07:00
الحرب بدأت.. هل يتكرر سيناريو حزيران الماضي في ايران؟
كتب موقع "العربية": يبدو أن نفس سيناريو حزيران من العام الماضي تكرر اليوم مع إعلان أميركا وإسرائيل انطلاق عملية واسعة ضد إيران.

فقبل توجه الوفد الإيراني لجولة سادسة من المفاوضات النووية مع الجانب الأميركي العام الماضي، شنت تل أبيب بشكل مباغت حرباً لمدة 12 يوماً على إيران في حزيران، وشاركت فيها الولايات المتحدة بضرب منشآت نووية إيرانية.

هجوم إسرائلي أميركي
واليوم قبل 48 ساعة من اجتماعات مرتقبة بين لجان فنية أميركية وإيرانية في فيينا، وقبل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل يومي الثاني والثالث من آذار لمناقشة ملف إيران بعد جولة المحاثات الأخيرة بين واشنطن وطهران في جنيف، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد طهران.

إذ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشكل مفاجئ صباح اليوم السبت البدء بهجوم استباقي ضد إيران

تنسيق وإعداد قبل أشهر
فيما أكد مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه جرى التخطيط للعملية منذ أشهر بالتنسيق مع واشنطن، وأن موعد إطلاقها جرى تحديده قبل أسابيع.

ثم أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية بدأت عملية عسكرية واسعة ومستمرة ضد إيران، متوعداً بمحو البرنامج الصاروخي الإيراني فضلاً عن الأسطول البحري.

كما شدد ترامب على أن بلاده "ستعمل على ألا تمثل طهران تهديداً نووياً بعد الآن".

أتت هذه العملية بعد ساعات من إبداء الرئيس الأميركي عدم رضاه على مسار المفاوضات مع إيران، وذلك في خضم محادثات بين واشنطن وطهران بوساطة عمانية.

كما جاء الهجوم، الذي سبقته حرب جوية في يونيو، عقب تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة وإسرائيل من أنهما ستقدمان على شن هجوم آخر إذا استمرت إيران في برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

وكانت إيران وأميركا قد عقدتا 3 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة، بينما كان من المرتقب أن تلتقيا يوم الاثنين المقبل أيضاً على صعيد الفرق الفنية بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم يوم الجمعة القادم.
