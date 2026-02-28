صورة لمكان إقامة خامنئي بعد تدميره بـعملية إيران.. شاهدوها

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
صورة لمكان إقامة خامنئي بعد تدميره بـ"عملية إيران".. شاهدوها
Lebanon 24
28-02-2026
|
06:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت وسائل إعلام أميركية صورة التقطتها الأقمار الصناعية، اليوم السبت، وقد أظهرت مقر إقامة المرشد الأعلى
علي خامنئي
المُدمر في
طهران
بعد الهجمات
الإسرائيلية
- الأميركية التي طالت
إيران
صباحاً.
وتحدثت وكالة "
رويترز
" عن أن خامنئي لم يكن حاضراً في طهران لحظة الهجوم، إذ جرى نقله مُسبقاً إلى مكان آمن.
كذلك، تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، عن أن الضربة الإسرائيلية - الأميركية التي نُفذت على إيران صباحاً، شملت تنفيذ عمليات اغتيال طالت قيادات إيرانية.
ويقدر مسؤولون إسرائيليّون أن الاغتيالات التي حصلت "حققت نجاحاً كبيراً"، لكن من دون حسم ذلك.
في الوقت نفسه، يقول الصحافي
الإسرائيلي
يارون أفراهام إن من "بين الضحايا قادة كبار والرئيس
الإيراني
مسعود بزشكيان"، مشيراً إلى أنَّ "
إسرائيل
راضية عن نتائج الهجمات".
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنَّ "علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى كان من بين المستهدفين ضمن الاغتيالات".
من ناحيتها، قالت وكالة "آكسيوس" نقلاً عن مصدر إسرائيلي قوله إنَّ "إسرائيل حاولت في الضربة الافتتاحية للهجوم على إيران،
القضاء
على المُرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني".
في الوقت نفسه، أشارت تقارير أخرى نقلاً عن مصادر إيرانية إلى أنَّ بزشكيان بخير وبصحة جيدة.
مع هذا، قالت وكالة "رويترز" إنَّ مسؤولاً إيرانياً رفض التعليق لدى سؤاله حول ما إذا كان تمَّ استهداف خامنئي أو
الرئيس الإيراني
خلال الضربات على إيران، السبت.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عراقجي يبرّر قطع الإنترنت في إيران بـ"عمليات إرهابية"
Lebanon 24
عراقجي يبرّر قطع الإنترنت في إيران بـ"عمليات إرهابية"
28/02/2026 16:34:40
28/02/2026 16:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بصور عسكرية في "عرض البحر".. أميركا تضغط على إيران شاهدوها
Lebanon 24
بصور عسكرية في "عرض البحر".. أميركا تضغط على إيران شاهدوها
28/02/2026 16:34:40
28/02/2026 16:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تندد بـ"اختطاف" رئيس فنزويلا وتحذر من تصريحات "الأعداء"
Lebanon 24
إيران تندد بـ"اختطاف" رئيس فنزويلا وتحذر من تصريحات "الأعداء"
28/02/2026 16:34:40
28/02/2026 16:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يرد بـ"سخرية" على شائعة اعتناقه الإسلام (صورة)
Lebanon 24
فنان يرد بـ"سخرية" على شائعة اعتناقه الإسلام (صورة)
28/02/2026 16:34:40
28/02/2026 16:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيراني
إسرائيل
بات على
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرتدياً قبعة رياضية بيضاء.. هكذا يدير ترامب الحرب على إيران من منتجعه
Lebanon 24
مرتدياً قبعة رياضية بيضاء.. هكذا يدير ترامب الحرب على إيران من منتجعه
09:23 | 2026-02-28
28/02/2026 09:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية تعلن حالة تأهب قصوى بعد الهجوم
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية تعلن حالة تأهب قصوى بعد الهجوم
09:20 | 2026-02-28
28/02/2026 09:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تستهدف قاعدة بحرية أميركية في البحرين بغارات شاهد-136
Lebanon 24
إيران تستهدف قاعدة بحرية أميركية في البحرين بغارات شاهد-136
09:17 | 2026-02-28
28/02/2026 09:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل اعتراف إيراني: خسرنا "قادة"
Lebanon 24
أوّل اعتراف إيراني: خسرنا "قادة"
09:09 | 2026-02-28
28/02/2026 09:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
12:00 | 2026-02-27
27/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
11:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:07 | 2026-02-27
27/02/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:23 | 2026-02-28
مرتدياً قبعة رياضية بيضاء.. هكذا يدير ترامب الحرب على إيران من منتجعه
09:20 | 2026-02-28
الحكومة الإيرانية تعلن حالة تأهب قصوى بعد الهجوم
09:17 | 2026-02-28
إيران تستهدف قاعدة بحرية أميركية في البحرين بغارات شاهد-136
09:09 | 2026-02-28
أوّل اعتراف إيراني: خسرنا "قادة"
09:07 | 2026-02-28
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:02 | 2026-02-28
روسيا: الهجوم على إيران قد يؤدي إلى كارثة
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 16:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 16:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 16:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24