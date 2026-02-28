صورة لمكان إقامة خامنئي بعد تدميره بـعملية إيران.. شاهدوها

نشرت وسائل إعلام أميركية صورة التقطتها الأقمار الصناعية، اليوم السبت، وقد أظهرت مقر إقامة المرشد الأعلى المُدمر في بعد الهجمات - الأميركية التي طالت صباحاً.







وتحدثت وكالة " " عن أن خامنئي لم يكن حاضراً في طهران لحظة الهجوم، إذ جرى نقله مُسبقاً إلى مكان آمن.



كذلك، تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، عن أن الضربة الإسرائيلية - الأميركية التي نُفذت على إيران صباحاً، شملت تنفيذ عمليات اغتيال طالت قيادات إيرانية.

ويقدر مسؤولون إسرائيليّون أن الاغتيالات التي حصلت "حققت نجاحاً كبيراً"، لكن من دون حسم ذلك.





في الوقت نفسه، يقول الصحافي يارون أفراهام إن من "بين الضحايا قادة كبار والرئيس مسعود بزشكيان"، مشيراً إلى أنَّ " راضية عن نتائج الهجمات".





بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنَّ "علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى كان من بين المستهدفين ضمن الاغتيالات".





من ناحيتها، قالت وكالة "آكسيوس" نقلاً عن مصدر إسرائيلي قوله إنَّ "إسرائيل حاولت في الضربة الافتتاحية للهجوم على إيران، على المُرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني".





في الوقت نفسه، أشارت تقارير أخرى نقلاً عن مصادر إيرانية إلى أنَّ بزشكيان بخير وبصحة جيدة.





مع هذا، قالت وكالة "رويترز" إنَّ مسؤولاً إيرانياً رفض التعليق لدى سؤاله حول ما إذا كان تمَّ استهداف خامنئي أو خلال الضربات على إيران، السبت.



