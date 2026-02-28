تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"تنبأ بهجوم إيران اليوم".. تفاصيل مثيرة عن "نموذج ذكاء اصطناعي"

Lebanon 24
28-02-2026 | 07:08
تنبأ بهجوم إيران اليوم.. تفاصيل مثيرة عن نموذج ذكاء اصطناعي
تنبأ بهجوم إيران اليوم.. تفاصيل مثيرة عن نموذج ذكاء اصطناعي photos 0
أظهر نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك" التابع لمنصة "إكس" قدرته على التنبؤ بدقة بموعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، من بين أربعة أنظمة ركّزت على الفترة الممتدة من 5 إلى 15 آذار كموعد محتمل للهجمات.

وفي اليوم نفسه، السبت 28 شباط، شنت تل أبيب وواشنطن هجومًا صاروخيًا على أهداف محددة داخل إيران، موافقًا تمامًا للتوقع الذي طرحه "غروك" عند سؤاله عن توقيت بدء الحرب.

وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في اختبار أجرته يوم الأربعاء الماضي أن نموذج "غروك" اعتمد في توقعه على احتمالية فشل المفاوضات في جنيف الخميس الماضي، ما أدى إلى توقعه الهجوم يوم السبت، وهو ما تحقق بالفعل.

لكنه نظام الذكاء الاصطناعي العائد لمنصة أكس، أشار أيضاً إلى أن التاريخ قابل للتغيير إذا ظهرت معطيات جديدة، مع هامش محدود لحدوث اختراق دبلوماسي يمنع أو يؤجل اندلاع الحرب.

أما النماذج الثلاثة المعروفة للذكاء الاصطناعي فقد فشلت في تحديد الموعد بدقة، وذهبت نحو ترجيح بدء الحرب بين 5 إلى 15 آذار .

ورفض نموذج "كلود" في البداية توقع تاريخ محدد، معتبراً أن تقديم موعد دقيق سيكون اختلاقاً غير مستند إلى حقائق وأسس واقعية، لكنه عند الضغط قدم سيناريوهات احتمالية تشير إلى أوائل منتصف آذار، مع تضييقها إلى 7 أو 8 في بعض السيناريوهات.

أما نموذج "جيميناي" ربط أي ضربة محتملة بسياق التطورات السياسية، مثل نتائج مفاوضات جنيف وردود الفعل الإيرانية، وقدم نافذة زمنية بين 4-6 آذار مع افتراض أن الضربة ستُشن ليلاً لتحقيق فعالية تكتيكية أكبر للقاذفات الشبحية من طراز "بي-2".

بينما كان نموذج "تشات جي بي تي" أقرب قليلاً إلى الدقة، ففي البداية توقع 1 آذار كموعد محتمل لضربة أميركية، ثم عدّله لاحقاً إلى اليوم الثالث، مع ملاحظة أن ذلك قد ينعكس زمنياً في مناطق أخرى مثل إسرائيل إلى 4 آذار بحسب فروق التوقيت، كما وضع "نافذة خطر" تمتد حتى 6 الشهر ذاته. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
أطاح بـ"جيميناي".. اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:34:46 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف سيتنبأ الذكاء الاصطناعي بـ"نهاية العالم" الجليدية؟
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:34:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونج تستعد للكشف عن عائلة Galaxy S26 بذكاء اصطناعي "فائق"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:34:46 Lebanon 24 Lebanon 24
طورته "غوغل ديب مايند".. "ذكاء اصطناعي" ينخرط في "محادثات" البشر
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:34:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

تل أبيب

Lebanon24
09:23 | 2026-02-28
Lebanon24
09:20 | 2026-02-28
Lebanon24
09:17 | 2026-02-28
Lebanon24
09:09 | 2026-02-28
Lebanon24
09:07 | 2026-02-28
Lebanon24
09:02 | 2026-02-28
