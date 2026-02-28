"تنبأ بهجوم إيران اليوم".. تفاصيل مثيرة عن "نموذج ذكاء اصطناعي"

أظهر نموذج "غروك" التابع لمنصة "إكس" قدرته على التنبؤ بدقة بموعد الحرب الأميركية على ، من بين أربعة أنظمة ركّزت على الفترة الممتدة من 5 إلى 15 آذار كموعد محتمل للهجمات.



وفي اليوم نفسه، السبت 28 شباط، شنت وواشنطن هجومًا صاروخيًا على أهداف محددة داخل إيران، موافقًا تمامًا للتوقع الذي طرحه "غروك" عند سؤاله عن توقيت بدء الحرب.



وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في اختبار أجرته يوم الأربعاء الماضي أن نموذج "غروك" اعتمد في توقعه على احتمالية فشل المفاوضات في الخميس الماضي، ما أدى إلى توقعه الهجوم يوم السبت، وهو ما تحقق بالفعل.



لكنه نظام الذكاء الاصطناعي العائد لمنصة أكس، أشار أيضاً إلى أن التاريخ قابل للتغيير إذا ظهرت معطيات جديدة، مع هامش محدود لحدوث اختراق يمنع أو يؤجل اندلاع الحرب.



أما النماذج الثلاثة المعروفة للذكاء الاصطناعي فقد فشلت في تحديد الموعد بدقة، وذهبت نحو ترجيح بدء الحرب بين 5 إلى 15 آذار .



ورفض نموذج "كلود" في البداية توقع تاريخ محدد، معتبراً أن تقديم موعد دقيق سيكون اختلاقاً غير مستند إلى حقائق وأسس واقعية، لكنه عند الضغط قدم سيناريوهات احتمالية تشير إلى أوائل منتصف آذار، مع تضييقها إلى 7 أو 8 في بعض السيناريوهات.



أما نموذج "جيميناي" ربط أي ضربة محتملة بسياق التطورات السياسية، مثل نتائج مفاوضات جنيف وردود الفعل ، وقدم نافذة زمنية بين 4-6 آذار مع افتراض أن الضربة ستُشن ليلاً لتحقيق فعالية تكتيكية أكبر للقاذفات الشبحية من طراز "بي-2".



بينما كان نموذج "تشات جي " أقرب قليلاً إلى الدقة، ففي البداية توقع 1 آذار كموعد محتمل لضربة أميركية، ثم عدّله لاحقاً إلى اليوم الثالث، مع ملاحظة أن ذلك قد ينعكس زمنياً في مناطق أخرى مثل إلى 4 آذار بحسب فروق التوقيت، كما وضع "نافذة خطر" تمتد حتى 6 الشهر ذاته. (آرم نيوز)

