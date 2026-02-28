حماس: العدوان على إيران استهداف للمنطقة بأسرها

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان " العدوان الصهيوني الأميركي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدة أنّ "هذا العدوان الصهيوني–الأميركي يُعدّ استهدافاً مباشراً للمنطقة بأسرها، واعتداءً على أمنها واستقرارها وسيادتها".
واكدت انه " في الوقت الذي نتضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان، فإننا ندعو الأمة العربية والإسلامية إلى الوحدة والتضامن لإفشال هذا العدوان وأهدافه الرامية إلى إعادة رسم المنطقة وفق تطلعات الاحتلال في إنشاء "إسرائيل الكبرى" على حساب الأراضي العربية والإسلامية ومصالح شعوبها."