تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قوات التحالف الدولي تسقط صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة فوق أربيل

Lebanon 24
28-02-2026 | 07:49
A-
A+
قوات التحالف الدولي تسقط صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة فوق أربيل
قوات التحالف الدولي تسقط صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة فوق أربيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أسقطت قوات التحالف الدولي السبت عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة في سماء أربيل، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، حسبما أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

وذكر الجهاز في بيان رسمي أن "قوات التحالف الدولي تمكنت من اعتراض وإسقاط عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة قبل وصولها إلى أهدافها". 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 8 صواريخ هيمارس و118 طائرة مسيرة أوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:35:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: أسقطنا 226 طائرة مسيرة روسية و8 صواريخ باليستية منذ الليلة الماضية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:35:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية: روسيا هاجمت أوكرانيا بـ 3 صواريخ و113 طائرة مسيّرة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:35:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس عن وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 151 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:35:20 Lebanon 24 Lebanon 24

جهاز مكافحة الإرهاب

قوات التحالف الدولي

التحالف الدولي

مكافحة الإرهاب

إقليم كردستان

قوات التحالف

تحالف الدول

كردستان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:23 | 2026-02-28
Lebanon24
09:20 | 2026-02-28
Lebanon24
09:17 | 2026-02-28
Lebanon24
09:09 | 2026-02-28
Lebanon24
09:07 | 2026-02-28
Lebanon24
09:02 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24