هل نجح اغتيال خامنئي؟

رجحت تقديرات إسرائيلية ان يكون قد قُتل في التي شنتها اليوم على .



وأفادت القناة 12 نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن التقديرات تشير إلى مقتل المرشد الإيراني علي ، مضيفاً: "سنسقط عن كراسينا إذا ظهر خامنئي في بيان مباشر"، وفق تعبيره، في إشارة إلى اعتقاد المؤسسة الأمنية بأنه "لم يعد بيننا"، مع التأكيد على أن التحقق النهائي من المعطيات لا يزال جارياً.





وفي وقت سابق أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع ما وصفته بـ"زلزال داخل القيادة "، مشيرةً إلى أن التقديرات الإسرائيلية ترجّح مقتل علي شمخاني، مستشار المرشد وأحد أبرز المسؤولين عن الملف ، في هجوم استهدافي.



ونقلت القناة عن مصادر إيرانية أن الهجمات التي طالت مجمّعات حكومية في أسفرت عن مقتل عدد كبير من السياسيين وكبار المسؤولين، من دون إعلان حصيلة رسمية.

