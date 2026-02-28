هل نجح اغتيال خامنئي؟

رجحت تقديرات إسرائيلية ان يكون المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
قد قُتل في الغارات
التي شنتها إسرائيل
اليوم على إيران
.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية
نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن التقديرات تشير إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
، مضيفاً: "سنسقط عن كراسينا إذا ظهر خامنئي في بيان مباشر"، وفق تعبيره، في إشارة إلى اعتقاد المؤسسة الأمنية بأنه "لم يعد بيننا"، مع التأكيد على أن التحقق النهائي من المعطيات لا يزال جارياً.
وفي وقت سابق أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع ما وصفته بـ"زلزال داخل القيادة الإيرانية
"، مشيرةً إلى أن التقديرات الإسرائيلية ترجّح مقتل علي شمخاني، مستشار المرشد وأحد أبرز المسؤولين عن الملف النووي
، في هجوم استهدافي.
ونقلت القناة عن مصادر إيرانية أن الهجمات التي طالت مجمّعات حكومية في طهران
أسفرت عن مقتل عدد كبير من السياسيين وكبار المسؤولين، من دون إعلان حصيلة رسمية.