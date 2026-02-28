ضربات إيران تفجّر معركة الصلاحيات.. انقسام حاد في الكونغرس

أشعل إعلان الرئيس الأميركي بدء حملة عسكرية واسعة ضد جدلاً من الحزبين في الكونغرس حول صلاحيات الحرب، بين مشرّعين رأوا فيها عرض قوة ضرورياً، وآخرين حذّروا من غياب تفويض تشريعي واضح للعملية.



وطالب قادة ديمقراطيون الإدارة بتقديم تبرير واضح وأهداف محددة وخطة تمنع انزلاقاً إلى حرب طويلة، مع اتجاه لفرض تصويت على مسار "صلاحيات الحرب" لكبح أي خطوات عسكرية إضافية من دون موافقة الكونغرس.



وفي مجلس الشيوخ، طُرحت مطالب بإحاطات فورية واستراتيجية أكثر شفافية، بينما وصف بعض الضربات بأنها خطوة "غير دستورية" إذا لم تُعرض على الكونغرس.



في المقابل، أبدت القيادة الجمهورية دعماً واسعاً لقرار مع تأكيد انتظار إحاطات رسمية، في وقت برزت استثناءات قليلة داخل الحزب، بينها دعم جمهوريين لمسار تقييد الصلاحيات أو التحذير من توسيع المواجهة.



ومع توقع استمرار الحملة لأيام، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان الكونغرس سيذهب فعلاً إلى تصويت يقيّد العمليات المقبلة، أم يكتفي بطلب الإحاطات وترك المسار مفتوحاً أمام .

