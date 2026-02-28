تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ضربات إيران تفجّر معركة الصلاحيات.. انقسام حاد في الكونغرس

Lebanon 24
28-02-2026 | 13:26
A-
A+
ضربات إيران تفجّر معركة الصلاحيات.. انقسام حاد في الكونغرس
ضربات إيران تفجّر معركة الصلاحيات.. انقسام حاد في الكونغرس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشعل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء حملة عسكرية واسعة ضد إيران جدلاً من الحزبين في الكونغرس حول صلاحيات الحرب، بين مشرّعين رأوا فيها عرض قوة ضرورياً، وآخرين حذّروا من غياب تفويض تشريعي واضح للعملية.

وطالب قادة ديمقراطيون الإدارة بتقديم تبرير واضح وأهداف محددة وخطة تمنع انزلاقاً إلى حرب طويلة، مع اتجاه لفرض تصويت على مسار "صلاحيات الحرب" لكبح أي خطوات عسكرية إضافية من دون موافقة الكونغرس.

وفي مجلس الشيوخ، طُرحت مطالب بإحاطات فورية واستراتيجية أكثر شفافية، بينما وصف بعض الديمقراطيين الضربات بأنها خطوة "غير دستورية" إذا لم تُعرض على الكونغرس.

في المقابل، أبدت القيادة الجمهورية دعماً واسعاً لقرار ترامب مع تأكيد انتظار إحاطات رسمية، في وقت برزت استثناءات قليلة داخل الحزب، بينها دعم جمهوريين لمسار تقييد الصلاحيات أو التحذير من توسيع المواجهة.

ومع توقع استمرار الحملة لأيام، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان الكونغرس سيذهب فعلاً إلى تصويت يقيّد العمليات المقبلة، أم يكتفي بطلب الإحاطات وترك المسار مفتوحاً أمام البيت الأبيض.
