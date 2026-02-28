توثيق لـجثة خامنئي عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن الاغتيال

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
Lebanon 24
28-02-2026
|
14:50
نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي قوله إنَّ المرشد
الإيراني
علي خامنئي قد قُتل خلال الضربات
الإسرائيلية
- الأميركية على
إيران
، اليوم.
بدورها، قالت القناة الـ"12" الإسرائيلية إنه تم عرض توثيق لجثة خامنئي على
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
وكبار جهاز الأمن
في إسرائيل
.
ومساء، قال نتنياهو إن هناك مؤشرات على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الضربات على إيران.
وذكر نتنياهو أنَّ "
الغارات
دمرت مقر خامنئي في
طهران
، فيما تم التمكن من
القضاء
على عددٍ كبير من قادة النظام الإيراني والحرس الثوري"، وأضاف: "هناك أدلة متزايدة على أن خامنئي لم يعد موجوداً، وسنمكن الشعب الإيراني من تقرير مصيره وهذه الفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة وندعوه إلى إسقاط النظام".
وتابع: "النظام الإيراني قتل إسرائيليين كثر وينبغي ألا يحصل على سلاح نووي يُهدّد وجودنا".
وأكد نتنياهو أن "التعاون بين أميركا وإسرائيل وثيق"، مشيراً إلى أن هذه الحرب سوف تؤدي إلى السلام، وتابع: "المطلوب مزيد من الصبر وأشكر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على قيادته التاريخية".
مواضيع ذات صلة
ماذا كشف "غوغل" عن خامنئي؟ شخصية إيرانية تسبقهُ في "الشعبية"
Lebanon 24
ماذا كشف "غوغل" عن خامنئي؟ شخصية إيرانية تسبقهُ في "الشعبية"
28/02/2026 22:55:47
28/02/2026 22:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطة سرية لاغتيال خامنئي".. "جاسوس سابق" يتحدّث عنها
Lebanon 24
"خطة سرية لاغتيال خامنئي".. "جاسوس سابق" يتحدّث عنها
28/02/2026 22:55:47
28/02/2026 22:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
28/02/2026 22:55:47
28/02/2026 22:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران "AIR CANADA" تلغي الرحلات لــ "إسرائيل"
Lebanon 24
طيران "AIR CANADA" تلغي الرحلات لــ "إسرائيل"
28/02/2026 22:55:47
28/02/2026 22:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيران ستؤجل الإعلان عن مصير خامنئي؟
Lebanon 24
إيران ستؤجل الإعلان عن مصير خامنئي؟
15:34 | 2026-02-28
28/02/2026 03:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عقب أنباء عن مقتل خامنئي.. لاريجاني يتوعد إسرائيل وأميركا بـ"درس لا ينسى"
Lebanon 24
عقب أنباء عن مقتل خامنئي.. لاريجاني يتوعد إسرائيل وأميركا بـ"درس لا ينسى"
15:27 | 2026-02-28
28/02/2026 03:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح.. ماذا أعلن نتنياهو عن مصير خامنئي؟
Lebanon 24
آخر تصريح.. ماذا أعلن نتنياهو عن مصير خامنئي؟
14:08 | 2026-02-28
28/02/2026 02:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كم عدد الصواريخ الإيرانية والمسيّرات التي طالت قطر؟
Lebanon 24
كم عدد الصواريخ الإيرانية والمسيّرات التي طالت قطر؟
14:03 | 2026-02-28
28/02/2026 02:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أكبر عملية عسكرية في تاريخ إسرائيل.. هذا ما كُشف عنها
Lebanon 24
بالفيديو: أكبر عملية عسكرية في تاريخ إسرائيل.. هذا ما كُشف عنها
13:53 | 2026-02-28
28/02/2026 01:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
04:51 | 2026-02-28
28/02/2026 04:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
Lebanon 24
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
09:38 | 2026-02-28
28/02/2026 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
15:34 | 2026-02-28
إيران ستؤجل الإعلان عن مصير خامنئي؟
15:27 | 2026-02-28
عقب أنباء عن مقتل خامنئي.. لاريجاني يتوعد إسرائيل وأميركا بـ"درس لا ينسى"
14:08 | 2026-02-28
آخر تصريح.. ماذا أعلن نتنياهو عن مصير خامنئي؟
14:03 | 2026-02-28
كم عدد الصواريخ الإيرانية والمسيّرات التي طالت قطر؟
13:53 | 2026-02-28
بالفيديو: أكبر عملية عسكرية في تاريخ إسرائيل.. هذا ما كُشف عنها
13:41 | 2026-02-28
"أميركا أولاً" بحلّة جديدة.. هل بدأ عصر "إنقاذ الشعب"؟
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 22:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 22:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 22:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
