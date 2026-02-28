عقب أنباء عن مقتل خامنئي.. لاريجاني يتوعد إسرائيل وأميركا بـدرس لا ينسى

وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني تهديداً شديد اللهجة إلى كل من والولايات المتحدة، متوعداً إياهما بتلقين "الغزاة الدوليين" درساً لا ينسى على يد الجنود والأمة ، وذلك في أعقاب تداول أنباء عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وجاءت تصريحات لاريجاني عبر منصة "إكس" بالتزامن مع تأكيدات مصادر إسرائيلية لوسائل إعلام دولية بمقتل خامنئي إثر غارات إسرائيلية وأميركية استهدفت مواقع قيادية في .



وفي سياق متصل، أعلن في خطاب متلفز عن تدمير المقر للمرشد في العاصمة الإيرانية، مؤكداً تصفية عدد كبير من كبار قادة النظام ومسؤولي خلال العملية.

ووجه نتنياهو خطاباً مباشراً إلى الشعب الإيراني، وصف فيه اللحظة الراهنة بالفرصة التاريخية التي لن تتكرر، داعياً الإيرانيين إلى الخروج بأعداد هائلة إلى الشوارع لاستكمال المهمة وإسقاط النظام الحاكم.