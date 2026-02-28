تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عقب أنباء عن مقتل خامنئي.. لاريجاني يتوعد إسرائيل وأميركا بـ"درس لا ينسى"

Lebanon 24
28-02-2026 | 15:27
A-
A+
عقب أنباء عن مقتل خامنئي.. لاريجاني يتوعد إسرائيل وأميركا بـدرس لا ينسى
عقب أنباء عن مقتل خامنئي.. لاريجاني يتوعد إسرائيل وأميركا بـدرس لا ينسى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني تهديداً شديد اللهجة إلى كل من إسرائيل والولايات المتحدة، متوعداً إياهما بتلقين "الغزاة الدوليين" درساً لا ينسى على يد الجنود والأمة الإيرانية، وذلك في أعقاب تداول أنباء عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.
 
وجاءت تصريحات لاريجاني عبر منصة "إكس" بالتزامن مع تأكيدات مصادر إسرائيلية لوسائل إعلام دولية بمقتل خامنئي إثر غارات إسرائيلية وأميركية استهدفت مواقع قيادية في طهران.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب متلفز عن تدمير المقر الرئيسي للمرشد في العاصمة الإيرانية، مؤكداً تصفية عدد كبير من كبار قادة النظام ومسؤولي الحرس الثوري الإيراني خلال العملية.
 
ووجه نتنياهو خطاباً مباشراً إلى الشعب الإيراني، وصف فيه اللحظة الراهنة بالفرصة التاريخية التي لن تتكرر، داعياً الإيرانيين إلى الخروج بأعداد هائلة إلى الشوارع لاستكمال المهمة وإسقاط النظام الحاكم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب عن "مقتل خامنئي": "أعتقد أن الخبر صحيح"
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي يكلّف لاريجاني بمهمة "ضمان صمود النظام" في مواجهة حرب محتملة
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل حاولت "اغتيال خامنئي".. مصير غامض وحديث عن مقتل رئيس إيران
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اعلام ليبي: أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ليبيا
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:47 | 2026-03-01
Lebanon24
00:42 | 2026-03-01
Lebanon24
00:35 | 2026-03-01
Lebanon24
00:31 | 2026-03-01
Lebanon24
00:23 | 2026-03-01
Lebanon24
00:12 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24