تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

إجراءات استباقية وتأمين إمدادات.. كيف تواجه القاهرة تداعيات الصراع في المنطقة؟

Lebanon 24
28-02-2026 | 16:02
A-
A+
إجراءات استباقية وتأمين إمدادات.. كيف تواجه القاهرة تداعيات الصراع في المنطقة؟
إجراءات استباقية وتأمين إمدادات.. كيف تواجه القاهرة تداعيات الصراع في المنطقة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تنفيذها مجموعة من الخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية للسوق المحلي، وذلك بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
 
وجاء بيان الوزارة مساء السبت في أعقاب بدء اعتداءات إسرائيلية وأميركية على إيران، وما صاحب ذلك من مخاوف حول تأثر إمدادات الوقود والأسعار، حيث أوضحت الحكومة أنها عملت على تعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات انطلاقاً من كون أمن الطاقة ركيزة أساسية للأمن القومي المصري.

وأفادت الوزارة بأنها تتابع عن كثب تداعيات الضربات العسكرية الأخيرة، وما نتج عنها من توقف لإمدادات الغاز القادمة من شرق المتوسط عبر الخطوط، مطمئنة المواطنين بوجود تنوع في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة للتشغيل.
 
وأشارت إلى أنها عملت على مدار عام 2025 على تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة، وذلك عبر التعاقد على شحنات من مصادر متنوعة وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية، فضلاً عن تجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات واستقدام سفن التغييز.

وفي إطار التنسيق الحكومي، أكدت الوزارة العمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان سرعة الاستجابة لأي متغيرات وتأمين الإمدادات اللازمة بالكميات المطلوبة.
 
كما لفتت إلى جهودها في زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية وتكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز، بما يضمن استقرار السوق المحلي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: الحكومة اتخذت منذ أشهر كل الاجراءات الاستباقية لاحتمالات الحرب في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: اتصالات دبلوماسية لتجنيب لبنان تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية المطلوبة لتجنيب لبنان تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك عبدالله الثاني: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية تُنذر بتفاقم الصراع
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الطاقة المتجددة

وزارة العمل

القاهرة

إسرائيل

المصرية

القادمة

الثروة

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:47 | 2026-03-01
Lebanon24
00:42 | 2026-03-01
Lebanon24
00:35 | 2026-03-01
Lebanon24
00:31 | 2026-03-01
Lebanon24
00:23 | 2026-03-01
Lebanon24
00:12 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24