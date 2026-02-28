استهداف كبير لتل أبيب بصواريخ إيرانية.. شاهدوا الصور

تحدثت تقارير إسرائيلية، السبت، عن إستهداف صواريخ إيرانية لمبانٍ في وسط بإسرائيل.

وذكرت التقارير أن الصواريخ استهدفت مبنى في تل أبيب، ما أسفر عن دمارٍ كبير جرى توثيقه بصور تمَّ تداولها.

إلى ذلك، أصيب 5 إسرائيليين على الأقل في الهجوم الصاروخي الأخير الذي استهدف تل أبيب.



وقال الإسعاف إنه تم التعامل مع إصابة عدد من الإسرائيليين في تل أبيب.

وكان أعلن إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه أهداف عسكرية وأمنية تابعة لأميركا وإسرائيل.

من ناحيته، قال قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري إن الرد الإيراني على العدو شمل مواقع بالأراضي المحتلة والقواعد الأميركية بالمنطقة.