مُجدداً.. صواريخ إيرانية تستهدف قطر ومنظومات الدفاع تتصدّى

استهدفت صواريخ إيرانية، مساء السبت، قاعدة العديد الأميركية في قطر، ما أسفر عن دوي انفجارات كبيرة.



وذكرت تقارير مختلفة أنهم تم اعتراض الصواريخ بواسطة بطاريات أرض - جو.



وتحدثت السلطات عن إصابة 8 أشخاص جراء سقوط شظايا الصواريخ، مشيرة إلى أنه تم التصدي للصواريخ التي هاجمت الدول.



وحثت القطرية المواطنين والمقيمين على عدم الاقتراب من أي جسم غريب، داعية إياهم إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.



إلى ذلك، أعلنت أنه تمّ استدعاء في قطر للتعبير عن الاحتجاج الشديد والاستياء البالغ ورفض استهداف أراضي الدولة.



وأكدت الوزارة أنَّ تكرار الاستهداف لقطر هو تصرف طائش وغير مسؤول ويتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعلاقات البلدين.



وختمت الوزارة مُجددة دعوة قطر إلى وقف أي أعمال تصعيدية بما يحفظ أمن المنطقة.