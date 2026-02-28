تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مُجدداً.. صواريخ إيرانية تستهدف قطر ومنظومات الدفاع تتصدّى

Lebanon 24
28-02-2026 | 16:16
مُجدداً.. صواريخ إيرانية تستهدف قطر ومنظومات الدفاع تتصدّى
مُجدداً.. صواريخ إيرانية تستهدف قطر ومنظومات الدفاع تتصدّى photos 0
استهدفت صواريخ إيرانية، مساء السبت، قاعدة العديد الأميركية في قطر، ما أسفر عن دوي انفجارات كبيرة.
 

وذكرت تقارير مختلفة أنهم تم اعتراض الصواريخ بواسطة بطاريات صواريخ باتريوت أرض - جو.
 

وتحدثت السلطات القطرية عن إصابة 8 أشخاص جراء سقوط شظايا الصواريخ، مشيرة إلى أنه تم التصدي للصواريخ التي هاجمت الدول.
 

وحثت وزارة الداخلية القطرية المواطنين والمقيمين على عدم الاقتراب من أي جسم غريب، داعية إياهم إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
 

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنه تمّ استدعاء السفير الإيراني في قطر للتعبير عن الاحتجاج الشديد والاستياء البالغ ورفض استهداف أراضي الدولة.
 

وأكدت الوزارة أنَّ تكرار الاستهداف الإيراني لقطر هو تصرف طائش وغير مسؤول ويتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعلاقات البلدين.
 

وختمت الوزارة مُجددة دعوة قطر إلى وقف أي أعمال تصعيدية بما يحفظ أمن المنطقة.
