تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

موجة خامسة من الصواريخ والمسيّرات.. اليكم ما قاله الحرس الثوري

Lebanon 24
28-02-2026 | 16:45
A-
A+
موجة خامسة من الصواريخ والمسيّرات.. اليكم ما قاله الحرس الثوري
موجة خامسة من الصواريخ والمسيّرات.. اليكم ما قاله الحرس الثوري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان عن مواصلة عملياته الميدانية ضمن "صادق 4"، حيث نفذت القوات الإيرانية الموجة الخامسة من العملية مستهدفةً مصالح عسكرية وأمنية تابعة للولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي بصواريخ متطورة وطائرات مسيرة.
 
وأكد البيان نجاح استهداف سفينة الدعم القتالي (MSP) في مرسى جبل علي بأربع طائرات مسيرة، مما أدى إلى تعطيلها بالكامل ووقوع انفجارات ثانوية ناتجة عن حمولتها من الذخيرة المخصصة للسفن الأميركية، بالإضافة إلى استهداف سفينة دعم أخرى من طراز (MST) في المحيط الهندي كانت تحمل وقوداً للوحدات البحرية الأمريكية باستخدام صواريخ "قدر 380" الإيرانية.

وعلى صعيد القواعد البرية، كشف الحرس الثوري عن توجيه ضربة وصفت بالمدمرة للقاعدة البحرية الأمريكية في منطقة عبد الله مبارك بدولة الكويت، عبر إطلاق أربعة صواريخ باليستية و12 طائرة مسيرة، مما أسفر عن تدمير بنيتها التحتية بالكامل ووقوع إصابات وقتلى في صفوف القوات الأميركية المتواجدة هناك.
 
وتأتي هذه التطورات استكمالاً للموجتين الثالثة والرابعة التي ضربت مواقع استراتيجية وحساسة شملت قاعدة حيفا البحرية، وحوض بناء السفن الحربية، وقاعدة "رامات دافيد" الجوية، ومقر وزارة الحرب في منطقة "هاكريات"، فضلاً عن مجمعي "بيت شمس" و"إشتود" للصناعات العسكرية.

واختتم الحرس الثوري بيانه بالتأكيد على جهوزية مقاتليه ووحداته الجوية لإبقاء ما وصفه بـ "أبواب الجحيم" مفتوحة أمام وحدات العدو، مشدداً على أن العمليات الحالية تتسم بدقة وضراوة أكبر مقارنة بالعمليات السابقة.
 
وحذر البيان من أن الموجات القادمة ستكون أكثر فاعلية وتأثيراً، معلناً الاستعداد الكامل لتوسيع نطاق المواجهة واستهداف كافة المواقع الثابتة والمتحركة للعدو في المنطقة بطريقة محكمة تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمة الإيرانية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري: نفذنا هجمات صاروخية ومسيّرة ضد إسرائيل وقواعد أميركية بالمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الايراني: رداً على عدوان العدو الإسرائيلي بدأت الموجة الأولى من الهجمات الواسعة بالصواريخ والمسيّرات باتجاه الأراضي المحتلة
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: مخزون إيران من الصواريخ زاد منذ حزيران الماضي
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: اطلاق موجة ثالثة ورابعة ضد أهداف عسكرية وأمنية واسعة النطاق تابعة لأميركا وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الإسرائيلي

الأمريكية

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

القادمة

الكويت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:12 | 2026-03-01
Lebanon24
00:47 | 2026-03-01
Lebanon24
00:42 | 2026-03-01
Lebanon24
00:35 | 2026-03-01
Lebanon24
00:31 | 2026-03-01
Lebanon24
00:23 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24