موجة خامسة من الصواريخ والمسيّرات.. اليكم ما قاله الحرس الثوري

أعلن في بيان عن مواصلة عملياته الميدانية ضمن "صادق 4"، حيث نفذت القوات الموجة الخامسة من العملية مستهدفةً مصالح عسكرية وأمنية تابعة للولايات المتحدة والنظام بصواريخ متطورة وطائرات مسيرة.

وأكد البيان نجاح استهداف سفينة الدعم القتالي (MSP) في مرسى جبل علي بأربع طائرات مسيرة، مما أدى إلى تعطيلها بالكامل ووقوع انفجارات ثانوية ناتجة عن حمولتها من الذخيرة المخصصة للسفن الأميركية، بالإضافة إلى استهداف سفينة دعم أخرى من طراز (MST) في المحيط الهندي كانت تحمل وقوداً للوحدات البحرية باستخدام صواريخ "قدر 380" الإيرانية.



وعلى صعيد القواعد البرية، كشف الحرس الثوري عن توجيه ضربة وصفت بالمدمرة للقاعدة البحرية الأمريكية في منطقة عبد الله مبارك بدولة ، عبر إطلاق أربعة صواريخ باليستية و12 طائرة مسيرة، مما أسفر عن تدمير بنيتها التحتية بالكامل ووقوع إصابات وقتلى في صفوف القوات الأميركية المتواجدة هناك.

وتأتي هذه التطورات استكمالاً للموجتين الثالثة والرابعة التي ضربت مواقع استراتيجية وحساسة شملت قاعدة حيفا البحرية، وحوض بناء السفن الحربية، وقاعدة "رامات دافيد" الجوية، ومقر وزارة الحرب في منطقة "هاكريات"، فضلاً عن مجمعي "بيت شمس" و"إشتود" للصناعات العسكرية.



واختتم الحرس الثوري بيانه بالتأكيد على جهوزية مقاتليه ووحداته الجوية لإبقاء ما وصفه بـ "أبواب الجحيم" مفتوحة أمام وحدات العدو، مشدداً على أن العمليات الحالية تتسم بدقة وضراوة أكبر مقارنة بالعمليات السابقة.

وحذر البيان من أن الموجات ستكون أكثر فاعلية وتأثيراً، معلناً الاستعداد الكامل لتوسيع نطاق المواجهة واستهداف كافة المواقع الثابتة والمتحركة للعدو في المنطقة بطريقة محكمة تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمة الإيرانية.



