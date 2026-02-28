ترامب عن "مقتل خامنئي": "أعتقد أن الخبر صحيح"

قال الرئيس الأميركي ، مساء السبت، إنه "متفائل بشأن الأميركي - على "، مؤكداً أن "العمليات تسير بشكلٍ جيد للغاية".



وفي حديث عبر وسائل إعلام أميركية، قال إن "الهجوم على إيران سيستمر طالما أردنا ذلك"، مشيراً إلى أن "الضربات العسكرية ألحقت ضرراً بالغاً بإيران وشلت حركتها وهذا ما كنا نريده".



وحول الأنفاء بشأن مقتل المرشد ، قال ترامب: "نعتقد أن هذا الخبر صحيح، والكثير من الإيرانيين قتلوا في الضربات لكننا لا نعرف كل التفاصيل".







