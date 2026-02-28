تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تغريدة من حساب خامنئي الرسمي.. ماذا جاء فيها؟
Lebanon 24
28-02-2026
|
16:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الحساب الرسمي للمرشد
الإيراني
الأعلى
علي خامنئي
عبر منصة "آكس"، منشوراً جديداً باللغة الفارسية جاء فيه: "
باسم حيدر
العظيم عليه السلام".
وأظهر المنشور صورة لشخص يحمل سيفاً ذهبياً من دون وجود أي تعليقات أخرى.
ويأتي هذا المنشور في وقت قالت فيه وكالة "فارس" نقلاً عن مسؤول إيراني قوله إن
خامنئي
بصحة جيدة.
