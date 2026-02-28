4 إصابات في حادث بمطار دبي الدولي

أعلن لحكومة دبي، أن حادثاً وقع في (DXB) قبل قليل.



وأضاف المكتب الإعلامي في بيان على منصة "إكس": "أكدت مطارات دبي وقوع حادث في مطار (DXB) قبل قليل، وقد تم تفعيل فرق الاستجابة الطارئة على الفور حيث يتم التعامل مع الحادث بالتنسيق مع الجهات المختصة".





وتابع: "لقد أسفر ذلك عن وقوع 4 إصابات، وتم تقديم المساعدة الطبية العاجلة اللازمة لهم، وسيتم بث المعلومات المُحدّثة حال ورودها".