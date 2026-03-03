في الجولان... إسرائيل تكشف ما تقوم به القوّات السوريّة

قال مسؤولون في القيادة الشماليّة الإسرائيليّة لموقع "واللا" الإسرائيليّ، إنّ "قوات تابعة للرئيس السوري تنقل وسائل قتالية وقوات إلى منطقة التلال في في ، خلافاً للتفاهمات المبرمة سابقاً مع ".

