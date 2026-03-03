السعودية تدين استهداف السفارة الأميركية في الرياض: نؤكد حقنا باتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمننا

أعلنت رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجوم الغاشم الذي استهدف مبنى سفارة في مدينة .وقالت الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء: "تؤكد أن تكرار هذه الهجوم الجبان وغير المبرر، يتعارض وبشكل صارخ مع جميع الأعراف والقوانين الدولية بما فيها اتفاقيتي جنيف 1949م وفيينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة للمباني الدبلوماسية وموظفيها حتى في حالات النزاع المسلح".وتابع البيان: "تشدد المملكة أن تكرار هذا السلوك الإيراني السافر، الذي يأتي على الرغم من علم السلطات بأن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف ، سيدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد".وأضاف: "تجدد المملكة تأكيدها على حقها الكامل باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية، بما في ذلك خيار الرد على العدوان".