هو أحد أكثر المواقع أهمية.. إسرائيل تعلن استهداف "مجمع القيادة الإيراني"

هاجمت مجمّع القيادة الذي يشكل أهم مقرّات النظام وأكثرها مركزية، وفق ما أفاد متحدث باسم الجيش .



وأشار المتحدث اليوم الثلاثاء إلى أن "سلاح الجو شن خلال الليلة الماضية هجوما استهدف مباني حكم وأمن داخل مجمّع القيادة التابع لنظام الإرهاب الإيراني في قلب ".



وتابع: "خلال مهاجمة المجمّع، أُلقيت عشرات أنواع الذخيرة على الرئاسة، ومبنى للأمن القومي، ومجمّع انعقاد المنتدى الأعلى في النظام المسؤول عن اتخاذ القرارات الأمنية، ومعهد تأهيل ضباط الجيش الإيراني، وبنى تحتية حيوية إضافية".



وبحسب المتحدث "يُعدّ المجمّع أحد أكثر المواقع تأمينا في ، حيث يمتدّ على عدة شوارع في قلب طهران. وكانت قيادة النظام وعناصره الأمنية تجتمع فيه بصورة متكرّرة، ومنه أداروا، من بين أمور أخرى، تقييمات الأوضاع المتعلقة بالبرنامج الإيراني ودفع الخطة الرامية إلى تدمير دولة إسرائيل".



وأضاف: "استخدم المجمّع المرشد الإيراني الذي تمت تصفيته، كما خُزّنت داخله بنى تحتية استُخدمت لإدارة الهجمات ضد دولة إسرائيل، ولتوجيه وتمويل أذرع ووكلاء الإرهاب التابعة للنظام".



