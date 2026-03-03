الخارجية القطرية: لا يوجد أي اتصال مع إيران

أكد المتحدث باسم الخارجية ماجد ، الثلاثاء، أنه لا يوجد حاليا أي اتصال مع ، مشيرا إلى أن الصواريخ الاعتراضية لم تستنفد على الإطلاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية خلال إن "⁠الأهداف لا ⁠تقتصر ‌على المواقع العسكرية، ⁠بل تشمل ⁠كل الأراضي ⁠القطرية".



وأوضح الأنصاري: "كانت هناك محاولات لمهاجمة مطار حمد الدولي، وقد تم إحباطها كلّها".



وأضاف: "مخزونات الصواريخ الاعتراضية لدينا لم تستنفد على الإطلاق واحتياطاتنا تكفي للتعامل مع الخطر القائم".



وأبرز أن "الطائرات الإيرانية التي أُسقطت أمس دخلت المجال الجوي وتم تحذيرها".



وتابع: "بعد تأكيد توجهها للدوحة، تم استهدافها ونبحث عن أطقمها".

وكشف الأنصاري: "هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا.. كما هناك عدد من العالقين في سفن سياحية وتم تأمينهم".



وذكر: "أعلنا عن استضافة هؤلاء في فنادق في الدولة لحين انتهاء الأزمة".



كما شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أنه "ليس لدينا معلومات عن أي خلايا للموساد حاليا". (سكاي نيوز عربية)