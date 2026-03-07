مقرّ خاتم الأنبياء المركزيّ: تُعلن القوات المسلحة مجدداً إحترامها لمصالح وسيادة دول الجوار

وأضاف أنّه "إذا استمرت الاعتداءات السابقة، فإنّ قواعد ومصالح أميركا وإسرائيل في المنطقة ستكون هدفاً لقواتنا".

قال مقرّ خاتم الأنبياء المركزيّ، إنّه "إستناداً إلى توجيهات ، تُعلن القوات المسلحة مجدداً إحترامها لمصالح وسيادة دول الجوار".