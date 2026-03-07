تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مقرّ خاتم الأنبياء المركزيّ: تُعلن القوات المسلحة مجدداً إحترامها لمصالح وسيادة دول الجوار
Lebanon 24
07-03-2026
|
05:38
قال مقرّ خاتم الأنبياء المركزيّ، إنّه "إستناداً إلى توجيهات
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
، تُعلن القوات المسلحة مجدداً إحترامها لمصالح وسيادة دول الجوار".
وأضاف أنّه "إذا استمرت الاعتداءات السابقة، فإنّ قواعد ومصالح أميركا وإسرائيل في المنطقة ستكون هدفاً لقواتنا".
