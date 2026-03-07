تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
في حلب... إنتشال 4 جثث إثر انهيار مبنى سكني مكوّن من 5 طوابق
Lebanon 24
07-03-2026
|
10:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الدفاع المدني السوري، أنّ فرق الإنقاذ انتشلت 4 جثث، بينها امرأة و3 رجال، من تحت أنقاض مبنى سكني انهار في حيّ
الأشرفية
في محافظة حلب.
والمبنى المنهار مكون من 5 طوابق، وكان يعاني من تصدعات منذ زلزال 2023 الذي ضرب
سوريا
وتركيا. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنهيار مبنى سكني في القبّة
Lebanon 24
إنهيار مبنى سكني في القبّة
07/03/2026 18:37:35
07/03/2026 18:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إخلاء مبنى سكنيّ بعد إنهيار جزء منه
Lebanon 24
بالصور... إخلاء مبنى سكنيّ بعد إنهيار جزء منه
07/03/2026 18:37:35
07/03/2026 18:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": 5 ضحايا حصيلة جديدة لانهيار المبنى السكني في طرابلس
Lebanon 24
"لبنان 24": 5 ضحايا حصيلة جديدة لانهيار المبنى السكني في طرابلس
07/03/2026 18:37:35
07/03/2026 18:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وحدات سكنية بتصرف العائلات المنكوبة في طرابلس ودعوات لمعالجة تداعيات انهيار المبنى
Lebanon 24
وحدات سكنية بتصرف العائلات المنكوبة في طرابلس ودعوات لمعالجة تداعيات انهيار المبنى
07/03/2026 18:37:35
07/03/2026 18:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
الأشرفية
ارم نيوز
سوريا
تركيا
تركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيران تعلن إحباط هجمات بطائرات مسيّرة فوق طهران وأصفهان وكرمان
Lebanon 24
إيران تعلن إحباط هجمات بطائرات مسيّرة فوق طهران وأصفهان وكرمان
11:14 | 2026-03-07
07/03/2026 11:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"قديمة جداً".. ماذا كشف تقرير أميركي عن "طائرات إيران"؟
Lebanon 24
"قديمة جداً".. ماذا كشف تقرير أميركي عن "طائرات إيران"؟
11:00 | 2026-03-07
07/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عصر الحروب الإلكترونية...كيف يتم التشويش على أنظمة الـGPS؟
Lebanon 24
في عصر الحروب الإلكترونية...كيف يتم التشويش على أنظمة الـGPS؟
10:50 | 2026-03-07
07/03/2026 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: كوبا تعيش لحظاتها الأخيرة
Lebanon 24
ترامب: كوبا تعيش لحظاتها الأخيرة
10:36 | 2026-03-07
07/03/2026 10:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الفسيفسائي.. "خطة ايرانية" جديدة وتقرير يكشف تفاصيلها
Lebanon 24
الدفاع الفسيفسائي.. "خطة ايرانية" جديدة وتقرير يكشف تفاصيلها
10:00 | 2026-03-07
07/03/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
14:46 | 2026-03-06
06/03/2026 02:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
07:40 | 2026-03-07
07/03/2026 07:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
22:08 | 2026-03-06
06/03/2026 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار قوارير الغاز …
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار قوارير الغاز …
03:45 | 2026-03-07
07/03/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
01:15 | 2026-03-07
07/03/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:14 | 2026-03-07
إيران تعلن إحباط هجمات بطائرات مسيّرة فوق طهران وأصفهان وكرمان
11:00 | 2026-03-07
"قديمة جداً".. ماذا كشف تقرير أميركي عن "طائرات إيران"؟
10:50 | 2026-03-07
في عصر الحروب الإلكترونية...كيف يتم التشويش على أنظمة الـGPS؟
10:36 | 2026-03-07
ترامب: كوبا تعيش لحظاتها الأخيرة
10:00 | 2026-03-07
الدفاع الفسيفسائي.. "خطة ايرانية" جديدة وتقرير يكشف تفاصيلها
09:41 | 2026-03-07
تركيا تدرس نشر طائرات "إف-16" في شمال قبرص
فيديو
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
04:48 | 2026-03-07
07/03/2026 18:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
07/03/2026 18:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
07/03/2026 18:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24