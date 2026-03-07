في حلب... إنتشال 4 جثث إثر انهيار مبنى سكني مكوّن من 5 طوابق

أعلن ‏الدفاع المدني السوري، أنّ فرق الإنقاذ انتشلت 4 جثث، بينها امرأة و3 رجال، من تحت أنقاض مبنى سكني انهار في حيّ في محافظة حلب.



والمبنى المنهار مكون من 5 طوابق، وكان يعاني من تصدعات منذ زلزال 2023 الذي ضرب وتركيا. (ارم نيوز)