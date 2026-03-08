تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الصين تنحاز للهدوء في الخليج.. وتخشى اتساع رقعة الصراع
Lebanon 24
08-03-2026
|
03:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا
وزير الخارجية
الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في المنطقة، وذلك بالتزامن مع دخول الحرب الأميركية
الإسرائيلية
على
إيران
يومها التاسع.
وأكد وانغ يي في تصريحات له أن "استخدام القوة ليس وسيلة لحل
القضايا
"، مشدداً على ضرورة احترام سيادة وأمن إيران ودول
الخليج
، ومشيراً إلى تمسك
بكين
بموقفها الموضوعي والمحايد في الأزمة.
كما اعتبر أن مساعي تغيير النظام في إيران لا تحظى بتأييد شعبي، داعياً القوى الدولية إلى لعب دور بنّاء لمنع اتساع رقعة الصراع.
وعلى صعيد موازٍ، شدد وزير الخارجية الصيني على أهمية دعم
الأمم المتحدة
وتفعيل دورها، محذراً من أن إنشاء هياكل موازية خارج إطار المنظمة الدولية "لا يحظى بشعبية".
يأتي هذا الموقف الصيني وسط مخاوف من تداعيات الحرب على حركة الملاحة في مضيق هرمز وتأثيراتها على إمدادات الطاقة العالمية، مع تقارير تفيد باعتزام الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب زيارة بكين في 31 آذار الجاري للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.
