الصين تنحاز للهدوء في الخليج.. وتخشى اتساع رقعة الصراع

دعا الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في المنطقة، وذلك بالتزامن مع دخول الحرب الأميركية على يومها التاسع.



وأكد وانغ يي في تصريحات له أن "استخدام القوة ليس وسيلة لحل "، مشدداً على ضرورة احترام سيادة وأمن إيران ودول ، ومشيراً إلى تمسك بموقفها الموضوعي والمحايد في الأزمة.

كما اعتبر أن مساعي تغيير النظام في إيران لا تحظى بتأييد شعبي، داعياً القوى الدولية إلى لعب دور بنّاء لمنع اتساع رقعة الصراع.



وعلى صعيد موازٍ، شدد وزير الخارجية الصيني على أهمية دعم وتفعيل دورها، محذراً من أن إنشاء هياكل موازية خارج إطار المنظمة الدولية "لا يحظى بشعبية".



يأتي هذا الموقف الصيني وسط مخاوف من تداعيات الحرب على حركة الملاحة في مضيق هرمز وتأثيراتها على إمدادات الطاقة العالمية، مع تقارير تفيد باعتزام الرئيس الأميركي ترمب زيارة بكين في 31 آذار الجاري للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.



