تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الطقس... هذا سرّ توقيت العمليات العسكرية في الشرق الأوسط

Lebanon 24
10-03-2026 | 10:00
A-
A+
الطقس... هذا سرّ توقيت العمليات العسكرية في الشرق الأوسط
الطقس... هذا سرّ توقيت العمليات العسكرية في الشرق الأوسط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أنه رغم الاستعانة بالأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتوجيه الجيوش، فإن الطقس ما زال أحد العوامل المتحكمة في توقيت العمليات العسكرية في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
 
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، قد تعقد عواصف غبارية وحرارة الصيف الحارقة حسابات المشاركين في الحرب في إيران.

وذكر دان هارت، الذي عمل مع البحرية الملكية البريطانية قبل أن يصبح كبير الخبراء للأرصاد الجوية في شركة "أوبن ويذر"، أن المخططين العسكريين يأخذون العواصف الغبارية التي تزداد في فصل الربيع على محمل الجد.

ويمكن للغبار أن يقلل مدى الرؤية ويعطل الاتصالات وعمليات الطيران ويعقد مراحل العملية العسكرية.

وقال هارت: "أهم ما سيفكرون فيه على المدى القصير هو العواصف الغبارية. الطائرات تتأثر بشدة بالغبار، وكذلك أي مركبات ميكانيكية".

ويتطلب التنبؤ بالتقلبات الجوية بيانات رصد قوية تغذيها نماذج الطقس الإقليمية، وقد تتعقد الأمور في حال تعرض البنية التحتية للأرصاد الجوية للتدمير خلال القتال.

وقال جيمس كارون، مدير العمليات الجوية في شركة "أتموسفيرك ج-2" والضابط السابق في سلاح الجو الأميركي: "إن أي تراجع ولو بسيط في دقة التوقعات الجوية قد يصعب التنبؤ بتوقيت وشدة وانتشار العواصف الغبارية".
 
ومن المخاوف الأخرى، في حال استمرار الصراع لفترة طويلة مع إيران، حرارة الصيف الشديدة في المنطقة، خاصة إذا تطور الوضع إلى حرب برية، حسب خبراء.

فبحلول شهر حزيران، تسجل طهران عادة درجات حرارة نهارية تبلغ نحو 34 درجة مئوية، قبل احتساب تأثير الرطوبة. كما يجعل الهواء الرطب القادم من البحر الظروف الصيفية أكثر قسوة.

وتؤثر الظروف الجوية في كل جوانب العمليات العسكرية تقريبا، من إقلاع وهبوط الطائرات إلى إرهاق الجنود واستهلاك الوقود.

كما يمكن للتغيرات في الغطاء السحابي أن تكشف ظلال الطائرات أو تفضح مواقع العدو.

وقد يؤدي تزامن هذه المخاطر الجوية إلى تعقيد الصراع الدائر حاليا في الشرق الأوسط من الناحية اللوجستية. فالعديد من هذه المخاطر معروفة منذ زمن؛ إذ إن السحب والعواصف الغبارية والسيول المفاجئة شكلت تحديا للحملات العسكرية في المنطقة لعقود.

ففي عام 2003، كادت العواصف الرملية والغبار أن توقف تقدم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة خلال الأيام الأولى من غزو العراق، مما أدى إلى تأخير الهجوم البري على بغداد. كما لعبت أمطار الشتاء دورا مهما في الحسابات التكتيكية خلال الحرب الإيرانية-العراقية في الثمانينيات.

وأشار الخبراء إلى تحد جديد يسمى بـ"الإفلاس المائي" في إيران، يتمثل في تراجع الموارد المائية بسبب سنوات الجفاف وسوء الإدارة.
 
ورغم أن إيران ما زالت في موسم الأمطار، فإن المؤشرات المناخية تشير إلى أن المنطقة المحيطة ستشهد أمطار أقل من المعدل الطبيعي حتى شهر تموز، وفقا لـ زيوودو سيغيلي، خبير الأرصاد في مركز التنبؤ المناخي الأميركي.

ومن جهة أخرى تنتشر الطائرات المسيرة وغيرها من الطائرات غير المأهولة المستخدمة في المراقبة أو الهجوم، وتطير على ارتفاعات منخفضة حيث تكون الظروف الجوية أكثر اضطرابا وأقل رصدا من قبل شبكات الأرصاد الجوية، ما قد يخلق نقاطا ضعف جديدة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تحث جميع الأطراف إلى وقف العمليات العسكرية بالشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة أوروبية تسمح لأميركا باستخدام قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الأسترالي يعلن نشر "قدرات عسكرية" في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تحذر من مغامرة عسكرية في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 19:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البريطانية

سكاي نيوز

الإيرانية

البريطاني

الإيراني

العراقية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:47 | 2026-03-10
Lebanon24
13:42 | 2026-03-10
Lebanon24
13:32 | 2026-03-10
Lebanon24
13:07 | 2026-03-10
Lebanon24
13:00 | 2026-03-10
Lebanon24
12:16 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24