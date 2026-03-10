تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إستقالة بطريرك الكلدان لويس ساكو

Lebanon 24
10-03-2026 | 10:12
إستقالة بطريرك الكلدان لويس ساكو
أعلن بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، عن إستقالته من رئاسة الكنيسة بعد أكثر من 13 عاماً.

وقال ساكو في بيان صحفي: إنه "كان يفكر في تقديم الاستقالة منذ بلوغه سن 75 قبل عامين، وقد طرح الأمر حينها على البابا الراحل فرنسيس، لكنه شجعه على الاستمرار في المنصب".
 
وأوضح أنه "أدار الكنيسة الكلدانية خلال ظروف بالغة الشدة وتحديات كبيرة، وحرص خلال سنوات خدمته على الحفاظ على وحدة مؤسسات الكنيسة والدفاع عن حقوق العراقيين والمسيحيين في الداخل والخارج". (ارم نيوز)
