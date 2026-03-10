تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إطلاق نار على القنصلية الأميركية في تورونتو
Lebanon 24
10-03-2026
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الشرطة الكندية الثلاثاء إنها تلقت بلاغات عن إطلاق نار على القنصلية الأميركية في تورونتو، مضيفة أنها عثرت على أدلة على إطلاق نار من سلاح ناري وأنه لا أنباء عن وقوع إصابات.
وذكرت شرطة تورونتو في منشور على منصة إكس أنها استجابت للبلاغات في الساعة 5:29 صباحا بالتوقيت المحلي.
ولم يرد ممثلو السفارة الأميركية في تورونتو ووزارة الخارجية الأميركية على طلبات للتعليق حتى الآن، وفق ما نقلت "
رويترز
".
وفي واقعة منفصلة، انفجرت عبوة بدائية الصنع
يوم الأحد
عند السفارة
الأمريكية
في أوسلو بالنرويج، ولا تزال الشرطة تبحث عن مشتبه به. ويأخذ التحقيق في الاعتبار احتمال وجود صلة بالحرب
الإيرانية
.
وفي
مدينة نيويورك
، وُجه اتهام بالإرهاب إلى رجلين بعد أن ألقيا قنبلة مصنوعة يدويا على متظاهرين مناهضين للإسلام في مطلع الأسبوع. (إرم نيوز)
