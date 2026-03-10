تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إضرام النار قرب مبنى المستشارية الألمانية في برلين

Lebanon 24
10-03-2026 | 10:37
إضرام النار قرب مبنى المستشارية الألمانية في برلين
نقل موقع "rbb24"، عن شرطة العاصمة الألمانية قولها، إنّ "عناصر الهيئات الأمنية المختصة يحققون في محاولة إضرام النار بشكل متعمد في سياج موقع بناء بالقرب من مبنى المستشارية في برلين".

وبحسب الموقع: "أشارت الشرطة إلى أنه تم تسجيل محاولة إضرام النيران عمدا، عند سياج بناء في مقر المستشارية الاتحادية في حيّ ميتّه في برلين. وقد تسبب الحريق، في إلحاق أضرار بالكابلات في موقع البناء وجزء من السياج. ولم تُسجّل أي إصابات خلال ذلك".

ووفقا للموقع، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، وتُجري الشرطة تحقيقاتها لتحديد ظروف وملابسات الحادث ومعرفة مدى الأضرار التي لحقت بالممتلكات.

وتقول الشرطة إن المشتبه به لاذ بالفرار من مكان الحادث ولم يتم تحديد هويته حتى الآن. (روسيا اليوم)
