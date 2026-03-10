مقطع مصوّر لحفيدة ترامب يُشعل سجالاً واسعاً



أثار مقطع فيديو نشرته ، حفيدة الرئيس الأميركي والبالغة من العمر 18 عاماً، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعدما وثّقت فيه جولة تسوّق قامت بها في متجر فاخر في ، ظهرت خلالها برفقة عناصر من جهاز الحراسة السرية المكلّف بحماية أفراد عائلة الرئيس.



غير أن المقطع سرعان ما تحوّل إلى مادة انتقاد على مواقع التواصل، إذ اعتبر عدد من المتابعين أن ظهور عناصر الحراسة السرية، المموّلة من أموال دافعي الضرائب، داخل محتوى يُنشر على قناة شخصية يحقق أرباحاً، يطرح تساؤلات حول إدخال موارد عامة في إطار نشاط إعلامي خاص.



كما رأى منتقدون أن توقيت نشر المقطع بدا منفصلاً عن الواقع الاقتصادي الذي يواجهه ملايين في ظل أزمة تكاليف المعيشة، معتبرين أن المزاح حول الأسعار المرتفعة لا ينسجم مع الضغوط الاقتصادية التي يعيشها جزء كبير من الجمهور.



وفي خضم السجال الحاصل، ذهب بعض المعلقين إلى ردود ساخرة، إذ دعا عدد منهم إلى تجنيدها في الجيش، في إشارة إلى الحرب التي يشنّها جدها على ، معتبرين أن الوقت قد حان لكي تلتحق بالخدمة العسكرية.

