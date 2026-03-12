تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
الحوثي: نُؤكّد وقوفنا إلى جانب إيران وجهوزيتنا لكلّ تطورات المعركة
Lebanon 24
12-03-2026
|
14:55
قال زعيم "
أنصار
الله"
عبد الملك الحوثي
، "نُؤكّد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في
إيران
، وجهوزيتنا لكلّ تطورات المعركة ومواجهة العدوان الأميركي -
الإسرائيلي
".
