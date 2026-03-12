تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قائد عسكريّ إيرانيّ: حقلا ليفياثان وكاريش أصبحا من بين أهدافنا
Lebanon 24
12-03-2026
|
16:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعاد
قائد القوة
الجوفضائية في
الحرس الثوري الإيراني
العميد مجيد
موسوي
، نشر مقتطف من بيان المرشد
الإيراني
الجديد مجتبى
خامنئي
، جاء فيه: "لقد أُجريت دراسات بشأن فتح جبهات أخرى لدى العدو فيها خبرة ضئيلة، وسيكون فيها ضعيفا وهشا للغاية، وسيتم تفعيلها في حال استمرار حالة الحرب وبناءً على مراعاة المصالح".
وقال موسوي معلقا: "قائدنا المعظم! لقد سُمِع أمرك. حقلا ليفياثان وكاريش، إلى جانب عشرات الأهداف الجديدة الأخرى، باتت ضكم دائرة أهدافنا. مع كل حماقة إضافية يرتكبها العدو، ستُفتح جبهات أخرى ضده".
