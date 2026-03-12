قائد عسكريّ إيرانيّ: حقلا ليفياثان وكاريش أصبحا من بين أهدافنا

أعاد الجوفضائية في العميد مجيد ، نشر مقتطف من بيان المرشد الجديد مجتبى ، جاء فيه: "لقد أُجريت دراسات بشأن فتح جبهات أخرى لدى العدو فيها خبرة ضئيلة، وسيكون فيها ضعيفا وهشا للغاية، وسيتم تفعيلها في حال استمرار حالة الحرب وبناءً على مراعاة المصالح".



وقال موسوي معلقا: "قائدنا المعظم! لقد سُمِع أمرك. حقلا ليفياثان وكاريش، إلى جانب عشرات الأهداف الجديدة الأخرى، باتت ضكم دائرة أهدافنا. مع كل حماقة إضافية يرتكبها العدو، ستُفتح جبهات أخرى ضده".

