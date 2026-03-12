السفارة الأميركية في العراق تُحذّر مواطنيها من "خطر الاختطاف"

قالت السفارة الأميركية في ، إنّ "مواطنين أميركيين في يواجهون خطر الاختطاف".





وأضافت أنّ "هجمات والفصائل المسلّحة استهدفت مواطنين أميركيين والمصالح الأميركية".





وأشارت إلى أنّ "إيران والفصائل المسلّحة الموالية لها هاجمت بنية تحتية للطاقة تديرها أميركا، ومن المحتمل أن تستمرّ في استهداف الشركات الأميركية".



