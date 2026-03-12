بن زايد ورئيس وزراء المجر يبحثان هاتفياً التطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة

بحث رئيس آل ، خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس وزراء فيكتور أوربان، مستجدات الأوضاع في منطقة وتداعيات التطورات العسكرية والأمنية الخطيرة على استقرارها.



وشدد الجانبان على ضرورة التهدئة الفورية ووقف التصعيد، مؤكدين على أهمية اللجوء إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية، لما ينطوي عليه التصعيد العسكري من مخاطر جسيمة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.



كما استعرض الاتصال علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وفقاً لما نقلته (وام).







Advertisement