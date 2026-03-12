تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
FBI: هجوم جامعة "أولد دومينيون" عمل إرهابي.. وشجاعة الطلاب أنقذت الأرواح
Lebanon 24
12-03-2026
|
23:06
أعلن مدير
مكتب التحقيقات الفدرالي
(FBI)،
كاش باتيل
، أن الهجوم الذي استهدف جامعة "
أولد دومينيون
" في ولاية فرجينيا يوم الخميس، يتم التحقيق فيه حالياً باعتباره "عملاً إرهابياً".
وأوضح
باتيل
، في بيان عبر منصة "إكس"، أن الحادثة أسفرت عن مقتل شخصين، أحدهما هو المنفذ، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين. وأشار إلى أن
فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب
تنسق بشكل وثيق مع السلطات المحلية لكشف ملابسات الهجوم.
وأشاد مدير المكتب بتدخل مجموعة من "الطلاب الشجعان" الذين نجحوا في التصدي للمسلح وإخضاعه، مؤكداً أن هذه الخطوة، إلى جانب الاستجابة السريعة من قوات إنفاذ القانون، ساهمت بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح.
