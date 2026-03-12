FBI: هجوم جامعة "أولد دومينيون" عمل إرهابي.. وشجاعة الطلاب أنقذت الأرواح

أعلن مدير (FBI)، ، أن الهجوم الذي استهدف جامعة " " في ولاية فرجينيا يوم الخميس، يتم التحقيق فيه حالياً باعتباره "عملاً إرهابياً".



وأوضح ، في بيان عبر منصة "إكس"، أن الحادثة أسفرت عن مقتل شخصين، أحدهما هو المنفذ، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين. وأشار إلى أن تنسق بشكل وثيق مع السلطات المحلية لكشف ملابسات الهجوم.



وأشاد مدير المكتب بتدخل مجموعة من "الطلاب الشجعان" الذين نجحوا في التصدي للمسلح وإخضاعه، مؤكداً أن هذه الخطوة، إلى جانب الاستجابة السريعة من قوات إنفاذ القانون، ساهمت بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح.



