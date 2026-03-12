تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

FBI: هجوم جامعة "أولد دومينيون" عمل إرهابي.. وشجاعة الطلاب أنقذت الأرواح

Lebanon 24
12-03-2026 | 23:06
A-
A+
FBI: هجوم جامعة أولد دومينيون عمل إرهابي.. وشجاعة الطلاب أنقذت الأرواح
FBI: هجوم جامعة أولد دومينيون عمل إرهابي.. وشجاعة الطلاب أنقذت الأرواح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، كاش باتيل، أن الهجوم الذي استهدف جامعة "أولد دومينيون" في ولاية فرجينيا يوم الخميس، يتم التحقيق فيه حالياً باعتباره "عملاً إرهابياً".

وأوضح باتيل، في بيان عبر منصة "إكس"، أن الحادثة أسفرت عن مقتل شخصين، أحدهما هو المنفذ، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين. وأشار إلى أن فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب تنسق بشكل وثيق مع السلطات المحلية لكشف ملابسات الهجوم.

وأشاد مدير المكتب بتدخل مجموعة من "الطلاب الشجعان" الذين نجحوا في التصدي للمسلح وإخضاعه، مؤكداً أن هذه الخطوة، إلى جانب الاستجابة السريعة من قوات إنفاذ القانون، ساهمت بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء العراق : الهجوم على محيط السفارة الأميركية في بغداد "عمل إرهابي"
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: الهجوم على ناقلة غاز طبيعي مسال روسية "عمل إرهابي"
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: هجوم على ضابط في موسكو عمل إرهابي يهدف لإفشال الحوار مع أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تدخل ترامب يطلق سراح طالبة أذربيجانية أوقفتها "الهجرة" في جامعة كولومبيا
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24

فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب

مكتب التحقيقات الفدرالي

فرقة العمل المشتركة

مكتب التحقيقات

مكافحة الإرهاب

أولد دومينيون

مكتب التحقيق

كاش باتيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:54 | 2026-03-12
Lebanon24
23:52 | 2026-03-12
Lebanon24
23:27 | 2026-03-12
Lebanon24
23:08 | 2026-03-12
Lebanon24
23:00 | 2026-03-12
Lebanon24
22:59 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24