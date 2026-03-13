تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

بكين ترد على واشنطن: لا حق لكم في تحديد "فائض الإنتاج" لدى الآخرين

Lebanon 24
13-03-2026 | 03:05
بكين ترد على واشنطن: لا حق لكم في تحديد فائض الإنتاج لدى الآخرين
بكين ترد على واشنطن: لا حق لكم في تحديد فائض الإنتاج لدى الآخرين photos 0
أكدت وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة لا تملك حق تحديد ما إذا كان لدى شركائها التجاريين فائض في القدرة الإنتاجية، ولا فرض قيود أحادية عليهم استناداً إلى تحقيقات تجريها بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي.

وجاء الموقف الصيني رداً على إعلان الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير فتح تحقيق شامل بحق الصين والاتحاد الأوروبي و14 دولة أخرى، على خلفية اتهامات تتعلق بفائض الإنتاج واتباع سياسات تمييزية ضد المصنعين الأميركيين.

ويأتي هذا التصعيد في سياق استخدام واشنطن المتكرر للمادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الرئيس الأميركي صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية أو حصص على واردات من دول تتهمها الولايات المتحدة بممارسات تجارية غير عادلة.
إقتصاد

عربي-دولي

وزارة التجارة الصينية

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

وزارة التجارة

الأميركيين

الأوروبي

الصينية

واشنطن

تابع
