بكين ترد على واشنطن: لا حق لكم في تحديد "فائض الإنتاج" لدى الآخرين

أكدت أن لا تملك حق تحديد ما إذا كان لدى شركائها التجاريين فائض في القدرة الإنتاجية، ولا فرض قيود أحادية عليهم استناداً إلى تحقيقات تجريها بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي.



وجاء الموقف الصيني رداً على إعلان الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير فتح تحقيق شامل بحق والاتحاد و14 دولة أخرى، على خلفية اتهامات تتعلق بفائض الإنتاج واتباع سياسات تمييزية ضد المصنعين .



ويأتي هذا التصعيد في سياق استخدام المتكرر للمادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الرئيس الأميركي صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية أو حصص على واردات من دول تتهمها الولايات المتحدة بممارسات تجارية غير عادلة.

Advertisement