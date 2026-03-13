اعلام اسرائيلي: صاروخ باليستي إيراني استهدف وسط إسرائيل برأس عنقودي

ذكرت صحيفة "تايمز أوف " نقلا عن مصادر عسكرية أن صاروخا باليستيا إيرانيا أطلق الليلة باتجاه وسط إسرائيل كان يحمل رأسا حربيا عنقوديا، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل عن حجم الأضرار أو طبيعة الأهداف التي حاول استهدافها.

