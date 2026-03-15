بعد شائعات "الاغتيال".. مكتب نتنياهو يكشف حالته الصحية

نفى مكتب ، بنيامين ، المزاعم المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرضه للاغتيال في رد إيراني على الضربات الأميركية والإسرائيلية، واصفاً إياها بـ"الأخبار الكاذبة"، ومؤكداً أن نتنياهو "بخير".



وتزامنت هذه الشائعات مع أنباء مشابهة حول المرشد الجديد، مجتبى خامنئي، الذي غاب عن الظهور العلني منذ توليه منصبه خلفاً لوالده علي خامنئي، الذي قُتل في غارات إسرائيلية على في 28 شباط الماضي.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة " " عن مسؤول إسرائيلي أن تقييمات المخابرات تشير إلى إصابة مجتبى بجروح طفيفة خلال الحرب، وهو ما قد يفسر احتجابه. كما نقلت صحيفة " تايمز" عن مسؤولين إيرانيين أن مجتبى تعرض لإصابات، منها في ساقيه، وأنه "يختبئ في مكان شديد التحصين باتصالات محدودة"، بينما أكد مسؤول إيراني آخر لـ"رويترز" أن المرشد الجديد يواصل أداء مهامه رغم إصابته الطفيفة.



وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات الواسعة التي تشنها والولايات المتحدة على ، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، بينهم قادة عسكريون وسياسيون كبار، فيما تواصل إيران الرد بإطلاق الصواريخ والمسيرات واستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.



