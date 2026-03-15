بعد شائعات "الاغتيال".. مكتب نتنياهو يكشف حالته الصحية

15-03-2026 | 01:43
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المزاعم المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرضه للاغتيال في رد إيراني على الضربات الأميركية والإسرائيلية، واصفاً إياها بـ"الأخبار الكاذبة"، ومؤكداً أن نتنياهو "بخير".

وتزامنت هذه الشائعات مع أنباء مشابهة حول المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، الذي غاب عن الظهور العلني منذ توليه منصبه خلفاً لوالده علي خامنئي، الذي قُتل في غارات إسرائيلية على طهران في 28 شباط الماضي.
 
وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي أن تقييمات المخابرات تشير إلى إصابة مجتبى بجروح طفيفة خلال الحرب، وهو ما قد يفسر احتجابه. كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين أن مجتبى تعرض لإصابات، منها في ساقيه، وأنه "يختبئ في مكان شديد التحصين باتصالات محدودة"، بينما أكد مسؤول إيراني آخر لـ"رويترز" أن المرشد الجديد يواصل أداء مهامه رغم إصابته الطفيفة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات الواسعة التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، بينهم قادة عسكريون وسياسيون كبار، فيما تواصل إيران الرد بإطلاق الصواريخ والمسيرات واستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.

مواضيع ذات صلة
بعد الشائعات...هذه حالة هاني شاكر الصحية!
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان معروف يكشف أسباب تدهور حالته الصحية (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في مكتب نتنياهو.. حالة طوارئ قصوى بعد الكشف عن طرد مشبوه
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحيّة... فنان عربيّ قدير في ذمة الله (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24

